La direction de Credit Suisse tente de rassurer malgré l'envolée des CDS

2 octobre (Reuters) - Les cadres de Credit Suisse se sont efforcés ce week-end de rassurer leurs principaux clients et investisseur sur l'état des liquidités et sur les position de l'établissement helvète, rapporte dimanche le Financial Times.

Contaté par Reuters, un porte-parole de Credit Suisse a refusé de commenter l'article du quotidien financier américain.

Les contacts ont été pris après l'envolée vendredi des Credit Swap Default, (CDS), de Credit Suisse, qui ont pris six points de base à 247 bdp, au plus haut depuis au moins dix ans, selon S&P Global Market Intelligence.

Selon le FT, un responsable de Credit Suisse a démenti les informations selon lesquelles la banque avait approché des investisseurs pour évoquer une éventuelle levée de capitaux. (Mrinmay Dey à Bangalore, version française, Nicolas Delame)