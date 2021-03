La remontée du taux obligataire américain fait plier Wall Street

New York (awp/afp) - La Bourse de New York s'affaissait mardi en début de séance, inquiète face à la nouvelle hausse du rendement à 10 ans sur les bons du Trésor américain et son implication pour l'économie des Etats-Unis.

Aux alentours de 14H55 GMT, le Dow Jones Industrial Average, qui a fini à un record lundi à la clôture, perdait 0,19% à 33.108,61 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, cédait 0,82% à 12.952,53 points et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,42% à 3.954,29 points.

Après une accalmie la semaine dernière, le taux à 10 ans sur la dette américaine est reparti à la hausse, atteignant dans la nuit de lundi à mardi un plus haut en 14 mois, à 1,7742%.

"Les investisseurs vendent de la dette publique avec les attentes persistantes de croissance économique et d'inflation", explique Patrick O'Hare de Briefing. "Ces attentes restent fortes malgré les inquiétudes sur la trajectoire du coronavirus aux Etats-Unis et les réajustements de fin de trimestre qui devraient profiter aux obligations."

Si elle pesait sur l'ensemble du marché boursier, en particulier sur les valeurs technologiques, la hausse des taux obligataires profitait en revanche aux banques, malmenées la veille à Wall Street.

Plusieurs grands établissements financiers avaient en effet reculé en réaction à la vente massive d'actions d'entreprises chinoises et américaines cotées à la Bourse américaine, détenues par Archegos Capital Management, une société d'investissement basée à New York.

Mardi matin, Morgan Stanley (+1,88%) et Goldman Sachs (+2,12%), qui ont réalisé plusieurs opérations de vente en fin de semaine dernière, étaient en hausse.

La banque japonaise Nomura (+1,87%), qui a averti lundi qu'un "événement" survenu vendredi pourrait affecter ses résultats, remontait également après une dégringolade lundi.

En revanche, Credit Suisse (-3,60%), qui a aussi émis un avertissement sur des pertes à venir, restait dans le rouge.

Les groupes américains de médias ViacomCBS (+1,70%) et Discovery (+2,93%), qui font partie des entreprises dont les actions ont été cédées, progressaient.

