La renaissance de CS First Boston s'accompagne de dilemmes en matière de talents et de capitaux.

Cependant, décrocher des talents et des fonds dans un contexte de concurrence féroce entre les titans de Wall street et les petites boutiques de conseil pourrait compliquer le projet.

Pour diriger Credit Suisse First Boston (CSFB), qui sera créé à partir du créancier suisse, la banque a fait appel à Michael Klein, membre du conseil d'administration, un fin négociateur qui n'est pas étranger aux projets entrepreneuriaux, ayant créé sa propre boutique de conseil en 2010.

La Saudi National Bank (SNB), contrôlée par le gouvernement saoudien, s'est engagée à investir jusqu'à 1,5 milliard de francs suisses (1,5 milliard de dollars) dans le Credit Suisse lui-même pour une participation allant jusqu'à 9,9 %, et a déclaré qu'elle pourrait soutenir le CSFB autonome qui fonctionnera comme une banque indépendante de marchés de capitaux et de conseil dont le siège sera à New York.

Klein, qui a travaillé sur plusieurs transactions en Arabie Saoudite, y compris la cotation du géant pétrolier Aramco, dirigera une banque d'investissement qui sera "plus globale et plus large que les boutiques, mais plus ciblée que les acteurs du bulge-bracket", a déclaré le Credit Suisse jeudi, en annonçant une refonte radicale du groupe.

Il n'était pas clair si Klein continuera à diriger sa propre entreprise, M. Klein & Co, qui serait en concurrence avec CSFB. Klein n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L'histoire du Credit Suisse avec la marque First Boston remonte à 1978, lorsque les deux entreprises se sont associées pour opérer sur le marché obligataire de Londres. Ils ont ensuite fusionné pour créer CS First Boston, mais une période difficile a suivi après le départ de banquiers renommés et les problèmes de réglementation de la société. Certains banquiers et analystes expriment leur scepticisme quant à sa capacité à retrouver sa gloire passée dans un marché en baisse.

La banque a vu ses actions chuter de 18,6 % lors du dévoilement de la refonte - leur plus forte chute en un jour depuis le début des enregistrements en 1989.

CHUTE BRUTALE

La concurrence entre les banques d'investissement est féroce, car le nombre de transactions mondiales a baissé de 33 % au cours des neuf premiers mois de 2022, avec seulement 2,97 billions de dollars de transactions annoncées à la fin du mois de septembre.

Les revenus mondiaux des banques d'investissement ont baissé de 41 % pour atteindre 64,4 milliards de dollars depuis le début de l'année, selon les données de Dealogic, martelés par une forte baisse sur le marché américain où les revenus provenant de la conclusion de transactions et des marchés de capitaux ont presque diminué de moitié.

Les banques d'investissement ont également été frappées par une sécheresse dans les offres d'actions en 2022 - la pire année en presque deux décennies pour les marchés de capitaux d'actions (ECM) mondiaux, selon les données de Refinitiv.

Et avec certaines des plus grandes économies du monde qui risquent la récession, le pipeline de transactions à venir ne semble pas prometteur, selon les banquiers et les analystes.

Pour les banques d'investissement, le déclin des fusions et acquisitions et des ventes d'actions - certains des principaux moteurs des commissions bancaires d'investissement - signifie une pression accrue sur les revenus et un examen plus minutieux des équipes bancaires d'investissement, certaines banques comme Goldman Sachs supprimant des emplois tandis que d'autres gèlent les effectifs. Entre-temps, Credit Suisse devra décider s'il coexistera avec d'autres entités qui ont utilisé la marque First Boston ces dernières années.

Malgré tout, le Credit Suisse dit s'attendre à ce que CS First Boston génère 14% du revenu total du groupe d'ici 2025, en commençant par un chiffre d'affaires annuel d'environ 2,5 milliards de dollars.

ATTENDRE ET VOIR

La rétention des talents jouera un rôle clé dans la réalisation de ses objectifs, mais certains de ses banquiers, qui ont parlé à Reuters sous couvert d'anonymat, sont en mode attentiste car ils veulent des éclaircissements sur la deuxième refonte stratégique de la banque en moins d'un an.

Les négociateurs européens craignent également que CSFB ne se concentre sur les clients américains, car New York deviendra le centre de gravité de la nouvelle banque d'investissement, ont déclaré plusieurs sources à Reuters.

Credit Suisse a été victime d'un exode de banquiers chevronnés au cours des 18 derniers mois. Le départ de Jens Welter en septembre lui a porté un nouveau coup, car il a démissionné moins de neuf mois après avoir été nommé co-responsable de la banque mondiale.

En plus de l'exode de certains banquiers vedettes, certains disent que First Boston est confrontée à des défis de collecte de fonds en tant qu'entité autonome ayant ses propres besoins de financement et n'ayant pas la capacité de puiser dans les poches profondes du Credit Suisse.

"Nous ne sommes pas clairs sur la rentabilité de l'activité de First Boston et sur la manière dont elle sera financée par la dette à l'avenir en particulier", ont déclaré les analystes de JPMorgan dans une note jeudi.

Le directeur général Ulrich Körner a toutefois déclaré que la banque avait constaté "un fort intérêt de la part de nombreux investisseurs différents pour CSFB", tandis que le président Axel Lehmann a fait allusion à un engagement ferme de 500 millions de dollars de la part "d'un investisseur très respecté".

Le plus grand défi est que le Credit Suisse a historiquement été une banque unique et que sa capacité à faire de la vente croisée de produits a été l'une de ses principales forces, a déclaré un banquier du Credit Suisse en Asie, sous couvert d'anonymat.

Pourtant, la plupart des activités de trading resteront au sein de Credit Suisse, ce qui soulève des questions quant à la capacité de CSFB à concurrencer des entreprises comme Goldman Sachs et JPMorgan.

Le Credit Suisse espère éventuellement procéder à une introduction en bourse de CSFB, a déclaré Körner aux analystes. Mais pour réussir une vente d'actions, la banque devra rassurer les investisseurs sur ses antécédents et sa capacité à gagner des affaires à l'avenir.

"Le retour de CS First Boston a un côté très nostalgique des années 80, mais nous ne sommes plus dans les années 80", a déclaré Jerome Legras d'Axiom Alternative Investments. "Voyons si cela fonctionne".

(1 $ = 0,9892 franc suisse)