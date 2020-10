La richesse globale peu affectée par le Covid-19

Zurich (awp) - La richesse globale des ménages a été peu affectée par la pandémie de Covid-19 et les ravages économiques qu'elle a provoquées, d'après une étude de Credit Suisse. Ce sont surtout les femmes, les minorités et les jeunes qui ont le plus souffert de la crise.

La fortune globale a diminué de 17'500 milliards de dollars (15'869 milliards de francs suisses) entre janvier et mars, ce qui correspond au pic de la crise de Covid-19 en Asie et en Europe, indique Credit Suisse.

Dans la 11e édition de son étude sur la richesse globale, "Global Wealth Report", la banque souligne cependant comment cette chute conséquente a été compensée par une reprise rapide, que ce soit sur les marchés boursiers ou au niveau des prix de l'immobilier.

Fin juin, la richesse globale des ménages a progressé de 0,25%, soit 1000 milliards de dollars, par rapport à janvier 2020. La fortune moyenne par adulte n'a ainsi diminué que de 0,4% pour s'inscrire à 76'984 dollars.

Pour celle qui dirige la recherche et les investissements pour la gestion de fortune internationale chez Credit Suisse, Nannette Hechler-Fayd'herbe, les résultats concernant la distribution de cette richesses sont tout aussi surprenants.

"Il n'y a pas de signe que la distribution de la richesse ait changé du fait de la pandémie au sein des pays", a-t-elle affirmé lors d'une conférence de presse jeudi.

Elle a en particulier souligné le cas des Etats-Unis, où malgré les ravages sanitaires et économiques provoqués par la Covid-19, les indicateurs d'inégalité ont diminué.

Les auteurs de l'étude menée par la banque aux deux voiles ont surtout tenu à mettre en évidence la solidité de l'année 2019, qui a été exceptionnelle en terme de création de richesse, et qui a permis au monde d'être "dans la meilleure situation possible pour faire face à cette pandémie" selon le professeur Anthony Shorrocks, co-auteur de l'étude.

