La société financière Greensill dépose le bilan au Royaume-Uni

Londres (awp/afp) - La société britannique Greensill, spécialisée dans les financements de court terme pour les entreprises, a déposé le bilan au Royaume-Uni, en raison de graves difficultés financières qui pourraient avoir des répercussions sur une multitude de ses clients, ont annoncé lundi à l'AFP trois sources proches du dossier.

Ces sources ont confirmé des informations révélées par le Financial Times qui écrit que la société d'investissement américaine Apollo est sur le point d'acheter certains actifs du groupe en pleine déroute.

Greensill ou Apollo n'ont pas souhaité faire de commentaires.

La société Greensill s'est placée sous le régime des faillites au Royaume-Uni, selon les sources interrogées, ce qui devrait être officialisée plus tard dans la journée.

Le Financial Times indique que Greensill ne peut plus payer ses dettes et qu'un sauvetage par Apollo ne concernera pas les prêts accordés au groupe GFG Alliance du magnat de l'acier Sanjeev Gupta.

Ce dernier est l'un des grands clients de Greensill et pourrait faire les frais de sa faillite, avec des milliers d'emplois menacés et une possible vente de ses actifs, dont l'usine Liberty Ascoval, à Hayange en France, selon la presse britannique.

Greensill, qui compte l'ex-Premier ministre britannique David Cameron parmi ses conseillers, a été lâché par un de ses assureurs et par plusieurs grandes institutions, comme Credit Suisse qui a commencé à liquider certains de ses fonds qui achetaient des obligations émises par Greensill et adossées sur ses créances.

Credit Suisse évoquait des "incertitudes considérables" sur la valorisation des actifs de Greensill dont le modèle d'activité est controversé.

Créée en 2011, avec son siège à Londres, Greensill possède des activités aux Etats-Unis et en Australie où la société est enregistrée et d'où est originaire son fondateur Lex Greensill.

Greensill n'est pas une banque à proprement parler, mais une société financière spécialisée dans la gestion de la trésorerie des entreprises.

Concrètement, elle leur prête de l'argent pour aider à payer les factures.

Dans les faits, Greensill paie pour le compte d'un client un fournisseur, lequel peut recevoir son paiement très vite en échange d'un léger rabais sur le facture.

Greensill se tourne ensuite vers l'entreprise "accompagnée" pour récupérer le m

afp/rp