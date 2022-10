La valeur du jour en Europe - Credit Suisse affiche un nouveau plus bas historique : inquiétude sur sa santé financière

Plus forte baisse de l’indice SMI, Credit Suisse chute de 7,87% à 3,66 francs suisses, les rumeurs sur les difficultés financières n’ayant cessé de gonfler ce week-end. L’action de la deuxième banque suisse, qui a perdu 60% de sa valeur cette année, évolue sur ses plus bas historiques et son CDS, un instrument financier permettant de ses protéger contre le défaut d’un émetteur, est au plus haut depuis 2009. Plus son niveau est élevé et moins les investisseurs accordent de confiance au crédit de la société concernée.



Credit Suisse a été fragilisée par des résultats décevants et l'accumulation des affaires ces deux dernières années.



Dans ce contexte difficile, le Directeur général Ulrich Körner a essayé vendredi de rassurer les employés, mais son mémo a eu l'effet inverse de celui escompté.



Dans ce document cité par Bloomberg, Ulrich Körner, a déclaré que Credit Suisse se trouvait à un " moment critique " alors qu'il doit présenter sa nouvelle stratégie lors de l'annonce des résultats du troisième trimestre, prévus le 27 octobre.



Dans le cadre de sa nouvelle stratégie, Credit Suisse compte en particulier transformer sa banque d'investissement pour qu'elle soit peu gourmande en capital et axée sur le conseil. Ses métiers de marché doivent, eux, venir en soutien de la gestion de fortune et de son activité de banque en Suisse. Une éventuelle levée de fonds avait également été évoquée par Reuters, la semaine dernière.



Dans son mémo, Ulrich Körner a souligné qu'il ne fallait pas confondre la performance "au jour le jour" de l'action avec la "solide base de capital et la position de liquidité" de l'établissement.



Credit Suisse affichait à fin juin un ratio de fonds propres durs (CET1) de 13,5%, supérieur à l'exigence de 10% des autorités réglementaires suisses.