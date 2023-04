La valeur du jour en Europe - Credit Suisse : retour au bénéfice après cinq trimestres consécutifs de pertes

Credit Suisse s'adjuge 1,90% à 0,80 franc suisse après avoir dégagé un bénéfice net de 12,8 milliards de francs suisses au titre du premier trimestre 2023, à comparer à une perte de 273 millions de francs un an auparavant. La banque signe son retour au vert après cinq trimestres consécutifs de pertes. Le produit net bancaire s'établit à 18,47 milliards de francs suisses, contre 4,41 milliards. Les résultats de l'établissement bancaire prennent en compte l'annulation de quelque 15 milliards de francs suisses d'obligations dans le cadre du rachat de la banque par UBS le mois dernier.



Après le naufrage de plusieurs banques régionales outre-Atlantique, dont Silicon Valley Bank, Credit Suisse était perçu par les investisseurs comme le maillon faible du secteur.



Ses clients ont de façon massive retiré des milliards de francs suissss de leurs comptes. Les sorties de capitaux se sont chiffrées à 61,2 milliards de francs suisses durant ce trimestre, sur fond de retraits importants durant " la seconde moitié de mars ", souligne la banque dans un communiqué.



La banque s'attend à une perte avant impôts " substantielle " au deuxième trimestre ainsi que sur l'ensemble de l'année 2023.



En outre, lors de la présentation de ses résultats trimestriels, Credit Suisse a indiqué avoir mis fin à l'accord de rachat de la banque d'investissement de Michael Klein pour 175 millions de dollars et sa fusion avec CS First Boston, la division de banque d'investissement de Credit Suisse, qui devait être dirigée par le banquier américain.



Ces négociations ont donc pris fin après le rachat en urgence de Credit Suisse par UBS.