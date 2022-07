Le Credit Suisse affiche une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre

Les analystes s'attendaient à une perte nette de 206 millions de francs, selon un consensus https://www.credit-suisse.com/about-us/en/investor-relations/corporate-and-share-information/corporate-information/consensus-summary.html de 19 estimations compilées par le créancier, qui avait averti en juin d'une nouvelle perte trimestrielle, la volatilité et la faiblesse des flux de clients ayant frappé sa banque d'investissement.

Son ratio de fonds propres CET1 s'est établi à 13,5% des actifs pondérés en fonction des risques, atteignant ainsi son objectif à court terme de 13,5% et presque les 13,6% attendus par le marché. Ce chiffre est inférieur à son objectif de plus de 14 % pour 2024 et à son ratio CET1 de 13,8 % pour le premier trimestre.

"Nos résultats pour le deuxième trimestre 2022 sont décevants, en particulier dans la banque d'investissement, et ont également été affectés par des provisions pour litiges plus élevées et d'autres éléments d'ajustement", a déclaré le directeur général Thomas Gottstein dans le communiqué.

(1 $ = 0,9614 franc suisse)