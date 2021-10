Le Credit Suisse cherche à récupérer les coûts de recouvrement du fonds de financement de la chaîne d'approvisionnement

Credit Suisse cherche à récupérer les coûts externes qu'il engage pour récupérer l'argent des investisseurs de ses fonds insolvables de financement de la chaîne d'approvisionnement liés à Greensill, a indiqué jeudi la banque suisse.

"Le travail de recouvrement que (Credit Suisse Asset Management) CSAM effectue au nom des investisseurs du fonds entraîne inévitablement des dépenses externes, qui sont comptabilisées. La majorité de ces coûts externes n'ont pas encore été répercutés sur les investisseurs", a indiqué la banque dans une obligation aux investisseurs. "CSAM prend en charge la plus grande partie possible de ces dépenses et cherchera à récupérer le montant qui a été encouru lorsque cela sera approprié".

La banque a déclaré qu'elle s'attendait à accumuler environ 145 millions de dollars cette année en frais de recouvrement suite à la liquidation des fonds de financement de la chaîne d'approvisionnement du Credit Suisse, d'une valeur de 10 milliards de dollars, en mars. Elle a travaillé avec des conseillers et des experts externes pour aider à récupérer les fonds, dont quelque 7 milliards de dollars avaient été récupérés à la fin du mois de septembre. (Reportage de Brenna Hughes Neghaiwi ; édition de Michael Shields)