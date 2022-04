Le Credit Suisse doit s'efforcer de regagner la confiance des actionnaires, selon son président

M. Lehmann, nommé à ce poste en janvier après le départ abrupt de son prédécesseur, a déclaré aux investisseurs lors de l'assemblée générale annuelle virtuelle de la banque assiégée :

"Nous avons un plan clair pour retrouver une croissance rentable et pour assurer le succès que les gens attendent de nous. Le principal défi auquel nous sommes confrontés est de travailler régulièrement à la réalisation de nos objectifs avec beaucoup de détermination et de cohérence - et ce faisant, de regagner la confiance des clients, des employés, des régulateurs et des investisseurs et de préserver cette confiance à long terme."