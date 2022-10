Le Credit Suisse prépare la vente de ses activités en Suisse pour lever des capitaux - FT

Les parties dont la vente est envisagée comprennent une participation dans le SIX Group, qui gère la bourse de Zurich, une participation de 8,6% dans la société technologique Allfunds basée à Madrid, deux banques suisses spécialisées, Pfandbriefbank et Bank-Now, et Swisscard, une coentreprise avec American Express, ajoute le journal.

"Nous ferons le point sur l'avancement de notre révision stratégique complète lorsque nous annoncerons nos résultats du troisième trimestre", a déclaré le Credit Suisse à Reuters dans une déclaration envoyée par e-mail.

Le mois dernier, le FT a rapporté que la banque avait élaboré des plans pour diviser sa banque d'investissement en trois, alors qu'elle tente de sortir de trois années de scandales incessants.

Elle a perdu plus de 5 milliards de dollars suite à l'effondrement de la société d'investissement Archegos l'année dernière, alors qu'elle a également dû suspendre les fonds des clients liés au défunt financier Greensill Capital.

La banque cherche également à vendre son célèbre hôtel Savoy, situé sur la Paradeplatz, au centre du quartier financier de Zurich. L'hôtel pourrait valoir 400 millions de francs suisses, comme l'a rapporté le blog financier Inside Paradeplatz au début du mois.

Le Credit Suisse envisage de supprimer environ 5 000 emplois au sein du groupe, dans le cadre d'une réduction des coûts, a déclaré à Reuters en septembre une source ayant une connaissance directe de la question.

La banque doit présenter sa nouvelle stratégie commerciale le 27 octobre, lors de l'annonce des résultats du troisième trimestre.

(1 $ = 1,0051 franc suisse)