"Nous prévoyons un bénéfice en 2022. Mais les facteurs d'incertitude tels que la Russie, la Chine, l'inflation et l'environnement des taux d'intérêt sont difficiles à évaluer", a-t-il déclaré.

La deuxième plus grande banque suisse a été en proie à des scandales l'année dernière et a annoncé la semaine dernière une perte trimestrielle de 2,2 milliards de dollars, et a déclaré que les bénéfices de 2022 seraient plombés par des coûts de restructuration et de compensation.