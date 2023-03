Le Credit Suisse ramène à zéro 17 milliards de dollars d'obligations, provoquant la colère des détenteurs

Le régulateur suisse et le Credit Suisse ont déclaré que les obligations, qui sont un type de dette plus risqué que les obligations traditionnelles, ont une valeur notionnelle de 16 milliards de francs suisses (17,24 milliards de dollars). Le Credit Suisse a déclaré avoir été informé dimanche par le régulateur, la FINMA, de la décision de déprécier les obligations.

Marlene Amstad, présidente de la FINMA, interrogée sur cette décision lors d'une conférence de presse organisée à la suite de l'annonce du rachat d'UBS, a déclaré que le régulateur avait choisi de s'en tenir au cadre "too big to fail" (trop grand pour faire faillite) et de déclencher l'amortissement des obligations.

Conçues dans le sillage de la crise financière mondiale, les obligations AT1 - ou CoCo - sont une forme de dette junior qui entre dans le calcul des fonds propres réglementaires des banques. Elles se situent juste au-dessus des fonds propres dans l'échelle des priorités de remboursement en cas de faillite et sont conçues pour être converties en actions lorsque les réserves de capital d'un créancier sont érodées au-delà d'un certain seuil.

Certains détenteurs d'obligations se sont indignés de la décision de ramener les obligations à zéro, d'autant plus qu'il semble que les détenteurs d'obligations seront moins bien lotis que les actionnaires dans le cadre de l'opération.

"Il est stupéfiant et difficile de comprendre comment ils peuvent inverser la hiérarchie entre les détenteurs d'AT1 et les actionnaires", a déclaré Jérôme Legras, responsable de la recherche chez Axiom Alternative Investments, un investisseur dans la dette AT1 du Credit Suisse.

(1 dollar = 0,9280 franc suisse)