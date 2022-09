Le Credit Suisse relève les prévisions du PIB britannique après le paquet énergétique

Les économistes de la banque suisse ont revu à la hausse leur prévision du PIB britannique pour 2023, à -0,2 % contre -0,6 % précédemment.

Le Credit Suisse s'attend également à des taux d'intérêt plus élevés en raison du paquet énergétique, que le Premier ministre Liz Truss a dévoilé jeudi, et d'un déficit budgétaire beaucoup plus important. La banque s'attend désormais à ce que la Banque d'Angleterre relève ses taux de 1,75 % actuellement à 4,0 % d'ici le premier trimestre de 2023, contre sa prévision précédente de 3,5 %.