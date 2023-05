Le Credit Suisse s'est approché de ses limites en matière de liquidités quelques jours avant son sauvetage, selon un document réglementaire

Quelques jours avant son rachat forcé par UBS, le Credit Suisse a failli se retrouver en dessous des niveaux minimums de liquidités détenues par la banque centrale suisse, comme le montre un document réglementaire.

À la mi-mars 2023, le Credit Suisse atteignait à peine sa limite interne de liquidités auprès de la Banque nationale suisse. Une violation indique un risque que la banque ne soit pas en mesure d'effectuer des paiements correctement, a écrit le régulateur financier suisse, la FINMA, dans le décret en langue allemande, qui n'a pas été divulgué auparavant.

Le Credit Suisse a été contraint à un sauvetage orchestré par le gouvernement le 19 mars. Ce jour-là, la FINMA a émis une ordonnance justifiant la dépréciation d'environ 17 milliards de dollars de notes AT1 (Additional Tier 1) du Credit Suisse comme condition du rachat.

Des procès intentés par des investisseurs en Suisse au sujet de la décision d'éliminer les détenteurs d'obligations AT1 ont contraint la FINMA à partager la documentation avec les plaignants, ont déclaré des personnes ayant connaissance de l'affaire.

Une copie du document a été publiée par Antigua News sur son site web le 15 mai et Reuters a vérifié de manière indépendante l'authenticité du décret.

La FINMA et le Credit Suisse se sont refusés à tout commentaire.

Le 15 mars, le Credit Suisse a demandé à la banque centrale suisse une aide d'urgence en matière de liquidités (ELA) afin de combler un manque de liquidités imminent, selon l'arrêté.

Plus tôt dans la journée, le directeur général du Credit Suisse, Ulrich Koerner, a déclaré dans une interview accordée à CNA que "notre capital et notre base de liquidités sont très très solides".

Le Credit Suisse a ensuite annoncé aux premières heures du 16 mars qu'il avait l'intention d'emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses auprès de la BNS après que la banque centrale se soit engagée à fournir des liquidités "si nécessaire".

L'élimination des détenteurs d'obligations AT1, qui a bouleversé une pratique établie de longue date consistant à leur accorder la priorité sur les actionnaires dans le cadre d'un redressement de dettes, a choqué le marché et déclenché des poursuites contre la FINMA, qui a défendu sa décision.

La FINMA a déclaré dans son ordonnance qu'un événement de viabilité s'était produit et que le Credit Suisse pouvait donc effacer les instruments.

Cette mesure aurait un effet positif sur la situation des liquidités et des capitaux du Credit Suisse et garantirait la poursuite des activités de la banque en Suisse, selon l'arrêté. (Reportage de Kirstin Ridley et Stefania Spezzati ; Rédaction de Stefania Spezzati ; Edition d'Alexander Smith)