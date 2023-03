Le Credit Suisse se réunit pour évaluer ses options, sous la pression d'une fusion avec UBS

Dixit Joshi, directeur financier du Credit Suisse, et ses équipes tiendront des réunions au cours du week-end afin d'évaluer les scénarios stratégiques pour la banque, ont déclaré vendredi des personnes ayant connaissance du dossier.

La banque, vieille de 167 ans, est le plus grand nom pris dans la tourmente des marchés déclenchée par l'effondrement des créanciers américains Silicon Valley Bank et Signature Bank au cours de la semaine dernière, ce qui a forcé la banque suisse à puiser 54 milliards de dollars dans les fonds de la banque centrale.

Les autorités de régulation suisses encouragent UBS et Credit Suisse à fusionner, mais aucune des deux banques ne souhaite le faire, a déclaré une source. Les régulateurs n'ont pas le pouvoir de forcer la fusion, a déclaré cette personne.

Les conseils d'administration d'UBS et de Credit Suisse devraient se réunir séparément au cours du week-end, selon le Financial Times,

Les actions du Credit Suisse ont bondi de 9 % après la publication de l'article du Financial Times. Le Credit Suisse et UBS se sont refusés à tout commentaire.

Dernier signe en date de ses difficultés croissantes, au moins quatre grandes banques, dont Société Générale SA et Deutsche Bank AG, ont mis des restrictions sur leurs transactions impliquant Credit Suisse ou ses titres, ont dit à Reuters cinq personnes ayant une connaissance directe du dossier.

"L'intervention de la banque centrale suisse était une étape nécessaire pour calmer les flammes, mais elle pourrait ne pas être suffisante pour restaurer la confiance dans le Credit Suisse, c'est pourquoi on parle de mesures supplémentaires", a déclaré Frédérique Carrier, responsable de la stratégie d'investissement chez RBC Wealth Management.

Les efforts déployés pour soutenir le Credit Suisse interviennent alors que les responsables politiques, notamment la Banque centrale européenne et le président américain Joe Biden, tentent de rassurer les investisseurs et les déposants sur la sécurité du système bancaire mondial. Mais les craintes d'une aggravation des difficultés du secteur persistent.

Dès cette semaine, les grandes banques américaines ont fourni une bouée de sauvetage de 30 milliards de dollars au petit créancier First Republic, tandis que les banques américaines ont demandé à la Réserve fédérale un montant record de 153 milliards de dollars en liquidités d'urgence au cours des derniers jours.

Selon l'agence de notation Moody's, qui a revu cette semaine à la baisse ses perspectives concernant le système bancaire américain, cette situation reflète "les difficultés de financement et de liquidité des banques, dues à l'affaiblissement de la confiance des déposants".

À Washington, l'accent a été mis sur le renforcement de la surveillance afin de garantir que les banques - et leurs dirigeants - soient tenus pour responsables.

M. Biden a demandé au Congrès de donner aux régulateurs plus de pouvoir sur le secteur bancaire, notamment en imposant des amendes plus élevées, en récupérant des fonds et en interdisant aux responsables des banques en faillite d'exercer leurs fonctions.

Certains parlementaires démocrates ont demandé aux régulateurs et au ministère de la justice d'enquêter sur le rôle de Goldman Sachs dans la faillite de SVB, a indiqué le bureau du représentant Adam Schiff.

LES TROUBLES DU MARCHÉ PERSISTENT

Depuis la faillite de la Silicon Valley Bank, les valeurs bancaires du monde entier ont été mises à mal, ce qui soulève des questions sur d'autres faiblesses du système financier.

Les actions des banques régionales américaines ont fortement chuté vendredi et l'indice S&P Banks a dégringolé de 4,6 %, ce qui porte à 21,5 % la baisse enregistrée au cours des deux dernières semaines. Il s'agit de la pire perte enregistrée sur deux semaines depuis que la pandémie de grippe aviaire COVID-19 a ébranlé les marchés en mars 2020.

First Republic Bank a terminé la journée de vendredi en baisse de 32,8 %, ce qui porte à plus de 80 % la perte subie au cours des dix dernières séances. Moody's a abaissé la note de la dette de la banque après la clôture du marché.

Si le soutien de certains des plus grands noms du secteur bancaire américain a empêché l'effondrement de First Republic cette semaine, les investisseurs ont été surpris par les informations communiquées sur sa position de trésorerie et sur le montant des liquidités d'urgence dont elle avait besoin.

SVB Financial Group a demandé à être réorganisé sous la supervision d'un tribunal des faillites, quelques jours après que les autorités de régulation ont pris le contrôle de son unité Silicon Valley Bank.

Les régulateurs ont demandé aux banques intéressées par le rachat de SVB et de Signature Bank de soumettre leurs offres d'ici vendredi, ont indiqué des personnes au fait du dossier.

Les régulateurs envisagent de décrocher la propriété des titres détenus par Signature et SVB afin de permettre aux banques plus petites de participer aux enchères pour les créanciers effondrés, a déclaré une source familière de l'affaire.