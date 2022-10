Le Credit Suisse sous les feux de la rampe avant son changement de stratégie

Le Credit Suisse a vu ses actions et ses obligations chuter fortement lundi, les marchés soumettant la banque à un examen approfondi.

La banque suisse a insisté sur la solidité de son capital et de ses liquidités, affirmant qu'elle aura plus à dire sur une refonte stratégique lorsqu'elle publiera ses résultats du troisième trimestre le 27 octobre.

POURQUOI LE CREDIT SUISSE EST-IL SOUS LES FEUX DE LA RAMPE ?

Une série de pertes, des échecs très médiatisés en matière de gestion des risques et des changements de direction ont attiré l'attention des investisseurs sur la deuxième plus grande banque de Suisse.

Le Credit Suisse a dû lever des capitaux, interrompre les rachats d'actions, réduire son dividende et réorganiser sa gestion après avoir perdu plus de 5 milliards de dollars suite à la faillite d'Archegos en mars 2021, lorsqu'il a également dû suspendre les fonds des clients liés au financier en faillite Greensill.

Un scandale d'espionnage a forcé le PDG de l'époque, Tidjane Thiam, à démissionner en 2020, et le régulateur financier suisse a déclaré que le Credit Suisse l'avait trompé sur l'ampleur de sa surveillance.

Son successeur, Thomas Gottstein, est resté en poste jusqu'en juillet 2022, date à laquelle le Credit Suisse s'est tourné vers l'expert en restructuration Ulrich Koerner en tant que CEO et a lancé une deuxième révision stratégique en l'espace d'un an pour se concentrer sur son activité phare de gestion de fortune et réduire la banque d'investissement.

Le président Axel Lehmann a succédé en janvier à Antonio Horta-Osorio, qui a démissionné pour avoir enfreint les règles de quarantaine lors de la pandémie de COVID-19, moins de neuf mois après son arrivée.

Le prédécesseur de Horta-Osario, Urs Rohner, a admis lors de son départ l'année dernière que la banque avait déçu les clients et les actionnaires, et ce n'était pas la première fois.

Les pertes du Credit Suisse ont atteint près de 4 milliards de francs suisses (4 milliards de dollars) au cours des trois derniers trimestres seulement, tandis que ses coûts de financement ont bondi dans un contexte de dégradation des notations.

QUELLES SONT SES OPTIONS ?

Le Credit Suisse a déclaré vouloir renforcer sa franchise de gestion de fortune, réduire sa banque d'investissement pour en faire une activité "légère en capital et axée sur le conseil", et évaluer les options stratégiques pour l'activité Produits titrisés.

Les analystes estiment qu'elle pourrait être confrontée à une pénurie de capital d'environ 4 à 6 milliards de francs suisses, en fonction de ce qu'elle fera pour réduire sa banque d'investissement et du montant qu'elle obtiendra de la vente d'actifs, pour se restructurer, soutenir la croissance et disposer d'un coussin de sécurité.

"Les ventes d'actifs aideront, mais 4 milliards de francs suisses sont susceptibles de provenir d'une augmentation de capital hautement dilutive. La bonne nouvelle est qu'une partie de cette somme se trouve déjà dans le prix de l'action", ont écrit les analystes de Keefe, Bruyette & Woods dans une note.

Une augmentation de capital dirigée vers un actionnaire majeur pourrait être une option.

En dernier recours, le Credit Suisse pourrait demander une aide de l'État.

QUELLE EST L'IMPORTANCE DE LA BANQUE ?

Depuis sa fondation en 1856, le Credit Suisse a joué un rôle central dans l'histoire et le développement de la Suisse. Il a été créé par Alfred Escher, homme politique et homme d'affaires suisse, pour financer les chemins de fer du pays et soutenir l'industrialisation.

Grâce à une série de fusions et d'acquisitions, il s'est développé pour devenir le deuxième plus grand créancier de Suisse et l'une des plus grandes banques d'Europe.

Elle comptait un peu plus de 50 000 employés et 1,6 trillion de francs suisses (1,62 trillion de dollars) d'actifs sous gestion à la fin de 2021.

Le Credit Suisse possède une banque nationale suisse ainsi que des activités de gestion de patrimoine, de banque d'investissement et de gestion d'actifs.

La Banque nationale suisse l'a désigné comme l'une des banques d'importance systémique mondiale, dont la défaillance causerait "un préjudice important à l'économie et au système financier suisses".

COMMENT LE MARCHÉ A-T-IL RÉAGI ?

Les actions de Credit Suisse ont chuté de plus de 55 % cette année, tandis que ses obligations libellées en euros ont atteint des planchers records lundi.

Les swaps de défaut de crédit pour le Credit Suisse - instruments utilisés pour assurer l'exposition à la dette du créancier - s'élevaient à 250 points de base (pb) lundi - une forte augmentation par rapport aux 57 pb du début de l'année. (1 $ = 0,9876 franc suisse)