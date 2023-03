Le Credit Suisse va emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses à la Banque nationale suisse

Cette décision a été prise après que les régulateurs suisses aient promis une bouée de sauvetage en matière de liquidités à Credit Suisse, une mesure sans précédent de la part d'une banque centrale après que les actions du fleuron des créanciers suisses aient chuté de près de 30 % mercredi.

Le Credit Suisse a déclaré que l'emprunt sera effectué dans le cadre d'une facilité de prêt couverte et d'une facilité de liquidité à court terme, entièrement garanties par des actifs de haute qualité.

Il a également annoncé des offres de titres de dette senior contre des liquidités à hauteur de 3 milliards de francs.

"Ces liquidités supplémentaires soutiendront les activités principales et les clients du Credit Suisse.

Ces liquidités supplémentaires soutiendront les activités principales et les clients du Credit Suisse, qui prend les mesures nécessaires pour créer une banque plus simple et plus ciblée, axée sur les besoins des clients", a déclaré la banque.