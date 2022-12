Le Credit Suisse veut réduire de moitié l'intensité des émissions de ses investissements d'ici 2030

Dans un "Plan d'action climatique" publié jeudi, le Credit Suisse a déclaré que son objectif 2030 se traduisait par une réduction annuelle de l'intensité des émissions de 6 % par an par rapport à une base de référence de 2019, sans utiliser de crédits carbone pour compenser les émissions.

L'intensité des émissions, pour un gestionnaire d'actifs, désigne les émissions par dollar d'actifs détenus. L'utilisation d'une telle métrique a fait l'objet de critiques de la part de certains militants, qui l'ont jugée moins rigoureuse qu'un objectif axé sur les réductions d'émissions "absolues".

L'objectif 2030 couvre les actions cotées et les obligations d'entreprises, mais n'inclut pas la dette souveraine, les liquidités, les produits dérivés et le capital-investissement, a déclaré le Credit Suisse, qui prévoit toutefois d'augmenter les classes d'actifs couvertes au fil du temps.

Les actifs couverts par l'objectif totaliseraient initialement 224 milliards de francs suisses (237,14 milliards de dollars), a déclaré la société, avec 285 milliards de francs suisses d'actifs dans ses fonds de placement actuellement non inclus dans l'objectif.

"Nos clients ont un appétit et des attentes croissants à notre égard, et nous nous engageons à intégrer davantage de considérations environnementales et sociales dans le processus décisionnel dans notre quête du zéro net", a déclaré Steven Bates, Head of Sustainability Analysis and Solutions, Wealth Management.

À l'avenir, le Credit Suisse a déclaré qu'il évaluerait les plans climatiques de 150 à 300 entreprises à fortes émissions, et qu'il concentrerait ses discussions sur celles dans lesquelles il détient des actifs et qui n'ont pas encore fixé d'objectifs clairs ou de plan crédible.

Si elles n'agissent pas assez rapidement, le Credit Suisse a déclaré qu'il pourrait voter contre le conseil d'administration lors des assemblées annuelles des entreprises ou exclure l'entreprise des portefeuilles.

En ce qui concerne l'extraction du charbon thermique ou la production d'électricité à partir du charbon, le Credit Suisse a déclaré qu'il abaisserait le seuil de revenu pour l'exclusion de ses portefeuilles de 20 % actuellement à 15 % d'ici 2025 et à 5 % d'ici 2030.

Il exclurait également les sociétés réalisant plus de 5 % de leurs revenus dans le pétrole et le gaz de l'Arctique, ou plus de 10 % de leurs revenus dans les sables bitumineux, à compter du 1er avril 2023.

(1 $ = 0,9446 franc suisse)