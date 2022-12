Le PDG du Credit Suisse pour la Grande Chine quittera la banque cette semaine - mémo

Stoehr quittera ses fonctions jeudi et poursuivra d'autres opportunités, selon le mémo envoyé au personnel régional par Edwin Low, CEO de la banque pour la région Asie-Pacifique, lundi.

Un porte-parole du Credit Suisse a confirmé le contenu du mémo. Stoehr n'a pas pu être joint immédiatement pour un commentaire.

Le départ de Stoehr, qui a rejoint Credit Suisse en 2016 après avoir supervisé les ventes sur les marchés financiers mondiaux à Standard Chartered Hong Kong et mené plusieurs initiatives visant à renforcer la présence de la banque suisse en Chine, intervient après que celle-ci ait procédé à 2700 licenciements au niveau mondial au quatrième trimestre.

La banque se restructure à l'échelle mondiale alors qu'elle cherche à lever des capitaux auprès des investisseurs suite à des pertes dues à des mésaventures, promettant une refonte de ses activités et la suppression de 9 000 emplois sur les 52 000 qu'elle comptait en octobre.

Début novembre, le responsable APAC de la société a déclaré à Reuters que la Chine et Hong Kong seraient le plus grand marché de croissance" en termes d'effectifs, mais quelques semaines plus tard, environ un tiers des banquiers d'investissement de la coentreprise chinoise du Credit Suisse ont été licenciés, et environ 5% des effectifs de la banque privée à Hong Kong ont été réduits.

Reuters a rapporté le 1er décembre que la banque cherchait des moyens d'accélérer ses réductions de coûts pour faire face à la baisse des revenus.

Vendredi dernier, la banque en difficulté a achevé avec succès la dernière partie de sa levée de fonds de 4 milliards de francs suisses (4,28 milliards de dollars) et a déclaré que ses niveaux de liquidités avaient été renforcés.

(1 $ = 0,9347 franc suisse)