Le Qatar voudrait augmenter sa participation dans Credit Suisse (presse)

Zurich (awp) - La Qatar Investment Authority (QIA) entendrait relever sa participation au capital de Credit Suisse. Le fonds souverain du Qatar serait sur le point de participer à l'augmentation de capital que réserve la banque aux deux voiles aux investisseurs qualifiés, aux côtés de la Saudi National Bank, rapporte mercredi le "Financial Times", se référant à des sources proches du dossier.

Credit Suisse a annoncé la semaine dernière une augmentation de capital de 4 milliards de francs suisses. Après approbation par l'assemblée générale le 23 novembre prochain, les investisseurs qualifiés pourront participer à l'opération à hauteur de 1,76 milliard.

Sur cette somme, la Saudi National Bank devrait participer à hauteur d'environ 1,5 milliard. Selon le journal, la QIA, qui détient déjà un peu plus de 5% de Credit Suisse, devrait également participer. Un troisième investisseurs, un groupe suisse, pourrait également se joindre à eux, et il ne s'agirait pas d'un concurrent.

Interrogée par AWP, Credit Suisse n'a pas souhaité commenter ces informations.

Le plus gros investisseur de Credit Suisse, l'américain Harris Associates, ne participera quand à lui pas au volet de l'augmentation de capital réservé aux investisseurs qualifiés, mais pourrait être de la partie pour celui réservé aux actuels propriétaires de l'établissement, selon l'article.

La société d'investissement familiale saoudienne Olayan, qui détient également un peu plus de 5%, ne devrait pas elle non plus participer mais pourra maintenir son niveau de participation grâce aux droits de souscription.

Pour autant que l'augmentation de capital se déroule comme prévu, les investisseurs saoudiens et qataris détiendront ensemble une participation total comprise entre 20 et 25% dans le numéro deux bancaire helvétique.

