Le courtier brésilien XP va acheter Banco Modal, soutenu par le Crédit Suisse.

La société de courtage brésilienne XP Inc. a déclaré vendredi qu'elle achèterait une participation allant jusqu'à 100 % dans la plateforme d'investissement Banco Modal S.A., qui est soutenue par le Crédit Suisse, l'évaluant à 528,5 millions de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en actions.

Le montant de la transaction proposée offre une prime de 35 % par rapport à la moyenne du cours de l'action Modal sur les 30 derniers jours.

Les deux entreprises auront 3,8 millions de clients et un chiffre d'affaires net de 11,8 milliards de reais (2,07 milliards de dollars), a déclaré XP dans une déclaration de titres, ajoutant qu'il y avait un chevauchement négligeable entre les clients des deux entreprises.

"Le Brésil possède l'un des secteurs financiers les plus concentrés au monde et ensemble, nous serons en mesure d'être encore plus compétitifs face aux banques traditionnelles", a déclaré Thiago Maffra, directeur général de XP, dans un communiqué.

Modal restera une société indépendante. Après la conclusion de l'opération, l'actionnaire de Modal détiendra une participation de 3,49% dans XP, selon une déclaration de Modal.

Cette opération intervient alors que les actions de XP et de Modal ont chuté l'année dernière, en raison de la concurrence féroce entre les fintechs et les banques traditionnelles.

Le prix des actions de Modal a été fixé à 20 reais l'unité lors d'une première offre publique en avril de l'année dernière et a clôturé la session de négociation de jeudi à 8,35 reais. Les actions de XP ont chuté d'environ 29% au cours des 12 derniers mois, terminant à 27,09 $.

