Le directeur général d'UBS affirme que la banque peut faire face aux risques liés au rachat du Credit Suisse

Dans le cadre d'un accord orchestré par les autorités de régulation suisses dimanche, UBS paiera 3 milliards de francs suisses (3,23 milliards de dollars) pour Credit Suisse, vieille de 167 ans, et assumera jusqu'à 5,4 milliards de dollars de pertes.

M. Hamers, qui dirigera l'entité combinée en tant que directeur général, a déclaré qu'UBS serait en mesure de gérer les risques susceptibles d'émerger d'une "superbanque".

"Nous avons un très bon ratio de capital chez UBS, et nous avons également une très bonne position de liquidité. Nous avons donc maîtrisé les risques sur les marchés", a déclaré M. Hamers dans l'interview diffusée tôt lundi.

"La deuxième étape pour nous est de transformer la banque d'investissement de CS en une banque d'investissement comme celle d'UBS. C'est ce que nous appelons une banque d'investissement à faible intensité de capital. Ce faisant, nous ne prenons pas autant de risques".

Il a ajouté qu'il ne disposait pas actuellement de chiffres concernant les licenciements au Credit Suisse, bien qu'il y ait toujours des économies à réaliser.

Toutefois, il n'y a pas de plans précis pour l'instant.

"Il y a certainement des opportunités et des possibilités de croissance. Les nombreux collaborateurs - le CS en compte 50 000 dans le monde - ont eux aussi un nouvel avenir à nos côtés. Et ensemble, nous pouvons construire une banque encore plus belle".

Le rachat envisagé apporterait sécurité et stabilité au marché financier suisse, mais aussi aux clients du Credit Suisse, a-t-il ajouté.

"La reprise signifie que nous ramenons la stabilité et la sécurité pour les clients du CS", a déclaré M. Hamers. "Mais aussi que nous maintenons la réputation de la place financière suisse.