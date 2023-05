Le fonds du Qatar étudie la possibilité d'intenter une action en justice contre la Suisse pour les pertes subies par le Credit Suisse

Le fonds souverain du Qatar, deuxième investisseur du Credit Suisse, a envisagé de demander réparation pour les pertes subies lors du rachat de la banque, ont déclaré deux personnes au fait de la question, alors que les contestations juridiques du sauvetage soutenu par l'État suisse se multiplient.

Le Qatar Investment Authority (QIA) a demandé des conseils juridiques pour savoir s'il avait des droits à faire valoir contre les autorités suisses, y compris par le biais d'un arbitrage international, après la vente forcée du Credit Suisse Group AG à UBS Group AG pour une fraction de sa valeur de marché, ont déclaré les deux sources.

La décision du fonds souverain de 475 milliards de dollars d'étudier les options juridiques n'a pas été signalée auparavant. Selon les calculs de Reuters, QIA devrait perdre environ 330 millions de dollars sur sa participation dans Credit Suisse à la suite de la vente à son rival UBS.

Les actionnaires du Credit Suisse et d'UBS n'ont pas eu le droit de voter sur l'accord qui a été conclu au cours d'un week-end de mars.

La Suisse et le Qatar ont conclu un traité qui prévoit une procédure de règlement des différends. Le fonds a fait appel à un cabinet d'avocats spécialisé dans l'arbitrage international et disposant de bureaux à Londres et à Paris, selon les sources.

Le mandat du cabinet d'avocats reste cependant dans une phase exploratoire et une plainte n'est pas activement recherchée en temps utile, selon les sources. L'une des sources a qualifié la démarche de QIA de travail effectué pour informer la direction des options qui s'offrent à elle, plutôt que d'instructions pour agir.

Les représentants de QIA, d'UBS, du ministère suisse des finances et du Credit Suisse se sont refusés à tout commentaire.

L'investissement de QIA dans le Credit Suisse remonte à la crise financière mondiale de 2008.

Considéré à l'origine comme un bénéficiaire probable de la menace existentielle à laquelle étaient confrontés à l'époque bon nombre de ses rivaux, y compris UBS, le Credit Suisse a ensuite connu une série de faux pas et de scandales qui ont effacé des milliards de dollars de valeur actionnariale.

Pour compenser la baisse des actions au fil des ans, QIA a reçu des paiements d'intérêts sur les obligations du Credit Suisse qui faisaient partie de son investissement de 2008, ce qui lui a permis de réaliser un gain global, selon la source.

Le fonds souverain a augmenté sa participation dans le Credit Suisse à un peu moins de 7 %, juste derrière le principal actionnaire, la Saudi National Bank, qui détient une participation d'environ 10 %, selon un document déposé en janvier.

Reuters n'a pas été en mesure de déterminer quand QIA pourrait décider d'intenter une action en justice.

CONTESTATIONS JURIDIQUES

L'intérêt de QIA pour l'exploration de ses options montre que les conséquences de la fusion des fusils de chasse vont probablement s'étaler sur de nombreux mois.

Des centaines d'actions en justice ont été intentées concernant les conditions de l'opération, après que les actionnaires et les détenteurs d'obligations du Crédit Suisse ont essuyé de lourdes pertes.

Plus de 1 000 investisseurs représentant environ un tiers des obligations Additional Tier 1 (AT1) de la banque poursuivent le régulateur suisse après qu'environ 16 milliards de francs suisses de cette dette ont été ramenés à zéro.

Les actionnaires recevront une action UBS pour 22,48 actions Credit Suisse. Parmi eux, les bailleurs de fonds du Moyen-Orient, qui détiennent plus de 20 % du Credit Suisse, sont les plus touchés.

Pour décider s'il doit déposer une plainte, le Qatar devra mettre en balance ses pertes et ses chances de gagner avec l'impact sur ses relations avec la Suisse.

Si les Qataris décident d'aller de l'avant, ils devront déposer un avis de différend auprès du gouvernement suisse, conformément au traité signé entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de l'État du Qatar. Les parties ont ensuite six mois pour régler la plainte "à l'amiable".

Si aucun accord n'est trouvé, le différend peut être porté devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), une institution d'arbitrage internationale créée par la Banque mondiale dans les années 1960 pour régler les litiges juridiques entre les investisseurs internationaux et les États.