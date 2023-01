Le gestionnaire de hedge funds Boaz Weinstein parie que le marché se trompe sur le Credit Suisse

Les spéculateurs ont augmenté leurs paris baissiers sur la banque suisse l'année dernière en raison de leurs inquiétudes quant au montant du capital dont elle aurait besoin pour renforcer son bilan dans le cadre d'une crise de confiance aggravée par des rapports non fondés sur les médias sociaux concernant la santé financière de la banque.

Les fonds spéculatifs et autres spéculateurs ont emprunté un peu plus d'un cinquième des actions de Credit Suisse afin de les vendre à découvert au 31 octobre, le niveau le plus élevé depuis au moins 2006, selon S&P Global Market Intelligence.

Weinstein a déclaré à Reuters qu'il détenait une double position longue et courte sur les Credit Default Swaps (CDS) du Credit Suisse, des contrats dérivés qui proposent une protection d'assurance et paient lorsqu'une entreprise fait défaut sur sa dette. Il est long sur la protection à 2 ans et court sur la protection à 10 ans de la banque.

"La transaction sur la courbe du Credit Suisse reflète mon opinion selon laquelle, d'une manière ou d'une autre, dans les deux prochaines années, le drame autour du Credit Suisse se résoudra pour le meilleur ou pour le pire. Je crois que ce sera pour le mieux et qu'ils se rétabliront", a déclaré Weinstein, proposant un aperçu de sa stratégie de trading.

Weinstein a dirigé un fonds de négociation pour compte propre à la Deutsche Bank, qui a été scindé pour créer Saba Capital Management en 2009. Célèbre, le fonds a parié contre la position de trading "baleine de Londres" de JP Morgan dans les indices CDS en 2012.

La demande de CDS d'une entreprise peut également attirer des investisseurs cherchant à se protéger contre l'entreprise ou pariant sur sa disparition. Le prix des CDS de Credit Suisse a bondi jusqu'à la fin novembre après l'émission de droits de 2,4 milliards de dollars de la banque et la chute de l'action de la société au niveau le plus bas de ses 166 ans d'histoire.

Alors que les paris baissiers contre Credit Suisse se multipliaient fin 2022, Weinstein dit avoir observé la courbe de prix des CDS de Credit Suisse faire de moins en moins sens : la protection à 2 ans sur la banque coûtait à peu près la même chose que celle à 10 ans.

"Je pense que les courbes des CDS et des obligations du Credit Suisse sont mal évaluées car elles impliquent que la banque sera considérée comme aussi risquée dans plusieurs années qu'elle ne l'est aujourd'hui", a déclaré Weinstein.

Il a donc acheté le CDS à 2 ans et vendu le CDS à 10 ans, ce que les opérateurs de marché appellent parfois un spread ou straddle.

Le fonds spéculatif de 4,8 milliards de dollars de Weinstein donne ses meilleurs résultats lorsque les marchés sont volatils. Au milieu de 54 hausses majeures des taux des banques centrales, son fonds principal a rapporté plus de 28 % en 2022, selon les recherches du secteur. En 2020, le même fonds a rapporté 73 % après des pertes en 2021 et 2019, selon la recherche.

Les investisseurs se sont de plus en plus tournés vers les transactions de dérivés CDS, soit pour se protéger, soit pour exprimer une opinion baissière. Les indices CDS tels que l'iTraxx et le CDX ont vu plus de 30 trillions de dollars échangés en 2022, le plus depuis la période de la pandémie COVID-19 en 2020, selon la recherche de S&P Global Market Intelligence.

Le Credit Suisse a refusé de commenter.