Le gouvernement suisse annule ou réduit les bonus des dirigeants du Credit Suisse pour 2022

Les cadres supérieurs du Credit Suisse verront leurs primes pour 2022 annulées ou réduites à la suite d'une ordonnance émise mardi par le ministère suisse des finances.

L'ordonnance concerne les trois niveaux supérieurs de la direction du Credit Suisse et fait suite au sauvetage de plusieurs milliards de francs de la deuxième plus grande banque de Suisse.

Il est rare que les gouvernements imposent un arrêt complet du versement des primes, mais en Suisse, elles ont suscité une levée de boucliers au Credit Suisse, dont le sauvetage, au début de l'année, a été soutenu par un financement et des garanties de l'État à hauteur de quelque 260 milliards de francs suisses.

La décision affectera environ 1 000 employés, qui seront privés de paiements d'environ 50 millions de francs suisses (56,25 millions de dollars) à 60 millions de francs suisses (67,50 millions de dollars) en rémunération variable accumulée jusqu'à la fin de 2022.

Le conseil d'administration verra ses paiements de primes en cours jusqu'à la fin de 2022 annulés, tandis que les cadres d'un niveau inférieur verront leurs paiements réduits de 50 %.

Les cadres de deux niveaux inférieurs verront leurs paiements variables en cours réduits de 25 %, a déclaré le ministère.

"Cette mesure tient compte de manière différenciée de la responsabilité des dirigeants les plus hauts placés dans la situation du Credit Suisse", a déclaré le ministère dans un communiqué.

"En outre, les rémunérations variables pour ces niveaux de direction dues en 2023 seront annulées ou réduites au prorata jusqu'à ce que la reprise soit achevée."

Le ministère a également déclaré que le Credit Suisse devrait examiner la possibilité de récupérer les rémunérations déjà versées aux membres de la direction du groupe depuis 2019.

L'ordonnance fait suite à des mesures temporaires de suspension des paiements variables prises par le gouvernement suisse en mars, peu après l'accord sur le rachat d'urgence par UBS.

Dans le cadre d'un paquet orchestré par les autorités suisses en mars, UBS paiera 3 milliards de francs suisses pour le Credit Suisse et assumera jusqu'à 5 milliards de francs de pertes.

En contrepartie, le gouvernement suisse a accepté de prendre en charge jusqu'à 9 milliards de pertes potentielles liées à l'opération et de garantir une aide à la liquidité à hauteur de 100 milliards de francs.

Le ministère des finances a également déclaré mardi qu'il avait ordonné à UBS de concevoir un système de rémunération visant à inciter le personnel responsable de la vente des actifs du Credit Suisse à réaliser les pertes les plus faibles possibles sur les ventes.

"Cette mesure vise à inciter le personnel à réaliser les pertes les plus faibles possibles, afin d'éviter, dans la mesure du possible, le recours à la garantie fédérale", a déclaré le ministère. (1 $ = 0,8889 franc suisse) (Reportage de John Revill, édition de Ed Osmond et Jane Merriman)