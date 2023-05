Le groupe vietnamien No Va Land est en pourparlers avec le Crédit suisse et d'autres pour restructurer sa dette -source

Le géant vietnamien de l'immobilier No Va Land Investment Group Corp est en pourparlers avec ses créanciers pour restructurer une partie de sa dette extérieure d'un milliard de dollars, selon deux personnes au fait du dossier, alors que l'une des principales industries du pays est en pleine tourmente.

Parmi ces créanciers figure le Credit Suisse, selon l'une des personnes.

Le cinquième promoteur du pays en termes de valeur marchande a été durement touché par le secteur immobilier, mis à mal par la répression gouvernementale de la corruption et par des règles plus strictes en matière d'émission et de refinancement des obligations d'entreprises. Cette situation a entraîné un resserrement du crédit, tandis que les entreprises ont également dû faire face à un excédent de biens immobiliers haut de gamme.

Depuis le début de l'année, No Va Land n'a pas effectué de paiements sur trois de ses obligations nationales et doit faire face à d'autres obligations de remboursement d'une valeur d'environ 14 000 milliards de dongs (597 millions de dollars) sur plus de 30 tranches d'obligations. Le mois dernier, son auditeur, PwC, a exprimé des "doutes importants" quant à sa capacité à "fonctionner sans interruption".

Selon ces personnes, l'entreprise tente de négocier des accords avec des créanciers étrangers afin de réduire la pression sur les remboursements. Ces personnes n'ont pas souhaité être identifiées car l'information n'est pas publique.

Selon l'une des sources, l'exposition totale de No Va Land aux créanciers étrangers s'élevait à environ 1 milliard de dollars à la fin de l'année dernière, comprenant des obligations ainsi que des prêts à court et à long terme.

La société a conclu des accords avec certains créanciers et envisage des options pour restructurer d'autres parties de sa dette extérieure, a déclaré la source.

La deuxième personne a déclaré que des discussions étaient en cours avec le Crédit suisse et au moins un autre créancier.

Le Credit Suisse, qui a organisé une partie de l'émission d'obligations de No Va Land, s'est engagé à accorder des prêts d'une valeur d'environ 55 millions de dollars, selon les états financiers de la société vietnamienne. La banque a également coorganisé un prêt syndiqué d'une valeur d'environ 81 millions de dollars avec une facilité de crédit de 250 millions de dollars.

Le Credit Suisse n'a pas souhaité faire de commentaires. No Va Land, actuellement évaluée à environ 1,1 milliard de dollars après une chute de 83 % de ses actions au cours des 12 derniers mois, n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Parmi ses principaux créanciers étrangers figure Warburg Pincus, qui a investi 250 millions de dollars en juin dernier. Nova Land a accepté de convertir 200 millions de dollars en actions de ses filiales, selon l'une des sources.

Warburg s'est refusé à tout commentaire.

Un autre créancier important est la société financière Seatown, contrôlée par le géant de l'investissement singapourien Temasek, qui a accordé environ 100 millions de dollars de prêts, selon les états financiers de No Va Land.

Seatown n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'une des sources a déclaré que No Va Land cherchait à vendre des actifs pour assurer le service de sa dette, mais une troisième source au courant de l'affaire a déclaré que la société se battait depuis des mois pour trouver des acheteurs.

La dette totale de No Va Land, y compris les prêts nationaux et les obligations, s'élève à environ 2,7 milliards de dollars, ce qui équivaut à 24 % de ses actifs. (1 $ = 23 443,0000 dong) (Reportage de Phuong Nguyen et Francesco Guarascio @fraguarascio ; Rédaction de Sumeet Chatterjee et Edwina Gibbs)