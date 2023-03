Le ministre suisse des finances défend le rachat précipité d'une banque

"Le Credit Suisse n'aurait pas survécu à la journée de lundi", a déclaré Karin Keller-Sutter, expliquant la nécessité de trouver une solution rapide aux problèmes du Credit Suisse.

"Sans solution, le trafic des paiements avec CS en Suisse aurait été fortement disruptif, voire effondré, et les salaires et factures n'auraient plus pu être payés", a-t-elle ajouté.

Dimanche dernier, UBS a annoncé qu'elle avait accepté de racheter sa rivale Credit Suisse pour 3 milliards de francs suisses (3,23 milliards de dollars) en actions et qu'elle acceptait d'assumer jusqu'à 5 milliards de francs suisses (5,4 milliards de dollars) de pertes dans le cadre d'une fusion conçue par les autorités suisses pour éviter de nouvelles turbulences sur le marché bancaire mondial.

La loi d'urgence a été utilisée pour permettre aux banques de parvenir à un accord rapide. Les actionnaires, par exemple, qui devraient normalement avoir leur mot à dire dans un tel rachat, ont été largement écartés, ce qui a suscité la colère de certains d'entre eux.

Mme Keller-Sutter a déclaré que le Conseil fédéral, organe exécutif du gouvernement suisse, "n'est allé que jusqu'au bout de ce qui était absolument nécessaire pour atteindre l'objectif de stabilisation".

"Si nous n'avions rien fait, les actions du CS n'auraient eu aucune valeur lundi et les actionnaires seraient rentrés chez eux les mains vides", a-t-elle déclaré.

(1 dollar = 0,9199 franc suisse)