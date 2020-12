Le moral des directeurs d'achats dopé par la reprise en Asie

Zurich (awp) - Le moral des directeurs d'achats suisses s'est renforcé en novembre malgré la deuxième vague de la crise pandémique, grâce à la reprise des exportations vers l'Asie, où la reprise est confirmée, et à la disparition des problèmes de logistique et d'approvisionnement, très présents lors de la première vague, selon l'indice PMI compilé par procure.ch et Credit Suisse.

Le communiqué paru mardi précise que les exportateurs suisses devraient pleinement profiter de pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud qui ont maîtrisé la pandémie. Or, l'industrie suisse bénéficie non seulement de la demande en provenance d'Asie de manière directe, mais aussi indirectement, par exemple en tant que fournisseur de l'industrie automobile allemande.

Mais il y a un bémol, explique le communiqué: le secteur des services, qui lui est plutôt tourné vers la consommation intérieure, souffre de la situation tendue en Suisse. Dans ce domaine, l'indice PMI montre un léger tassement de l'activité dans la période sous revue. Mais cette contraction est nettement moins prononcée que lors de la première vague de Covid-19.

Au final, l'indice des responsables d'achat de l'industrie manufacturière est ressorti à 55,2 points, en hausse de 2,9 points. Il est ainsi parvenu à un niveau supérieur au seuil de croissance qui lui se situe à 50 points.

Une hausse générale de la production a été enregistrée en novembre, le sous-indice correspondant atteignant 56,8 points, soit son niveau le plus élevé depuis décembre 2018, grâce à une hausse de 1,7 point.

Les entrées de commandes ont aussi évolué de manière réjouissante, l'indice parvenant à de 59,7 points pour novembre, soit le plus élevé depuis août 2018. Avec des carnets de commandes bien garni, il faut s'attendre à une embellie de la production à l'avenir. Quant à la baisse des stocks, elle est aussi prometteuse.

