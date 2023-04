Le nouveau directeur général d'UBS minimise les inquiétudes concernant la taille du regroupement des banques suisses

Les critiques ont exprimé leur inquiétude quant à l'accord forcé, conçu pour aider à décrocher la stabilité financière à l'échelle mondiale pendant une période de turbulences, qui créera une nouvelle banque suisse avec 1,6 trillion de dollars d'actifs et plus de 120 000 employés.

"Même en réunissant UBS et Credit Suisse, nous ne serons pas en tête du classement des banques internationales en termes de taille", a déclaré M. Ermotti dans une interview accordée au quotidien économique italien Il Sole 24 Ore.

"Nous avons une bonne position grâce à nos activités, et notre plus grande masse critique au niveau mondial nous donnera certainement un autre avantage. La question de la taille excessive ne se pose pas", a ajouté M. Ermotti, qui est suisse mais parle l'italien.

M. Ermotti, qui a été directeur général d'UBS de 2011 à 2020 et qui est aujourd'hui président du groupe d'assurance Swiss Re, prendra la tête de la banque à partir du 5 avril.

Il a indiqué que la banque combinée s'en tiendrait à la stratégie qui a fait le succès d'UBS.

"Je maintiens que le modèle devrait être celui de l'UBS actuelle, dont les caractéristiques essentielles comprennent un rôle central pour l'activité de gestion de fortune et la limitation de la banque d'investissement et des risques qui y sont liés", a-t-il ajouté.

En Suisse, le public et les politiciens ont également exprimé leurs inquiétudes quant au niveau de soutien de l'État aux banques, avec près de 260 milliards de francs suisses (284 milliards de dollars) de liquidités et de garanties proposées par le gouvernement et la Banque nationale suisse.

"Si vous examinez le cadre complet de l'acquisition, je pense que vous pouvez dire que les garanties de la Banque nationale et de la Confédération sont raisonnables", a déclaré M. Ermotti.

(1 dollar = 0,9148 franc suisse)