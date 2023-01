Le président d'UBS déclare au journal qu'il ne souhaite pas acheter le Credit Suisse.

L'ancien président de Morgan Stanley a déclaré qu'il se concentrait sur la croissance organique plutôt que sur les acquisitions et sur l'expansion de ses activités aux États-Unis, tout en excluant toute tentative de rachat de la rivale emblématique de sa banque.

"Nous n'avons aucun désir d'acheter le Credit Suisse", a déclaré Kelleher au Neue Zuercher Zeitung.

"Il y a toujours des scénarios, mais aucun qui soit convaincant", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé s'il y avait des situations où un rachat du Credit Suisse par UBS avait du sens.

Les anciens présidents de Credit Suisse et d'UBS étaient favorables à une fusion entre les deux banques et ont mené des discussions au cours du premier semestre 2020, ont rapporté les médias suisses il y a deux ans.

Les discussions ont finalement échoué, selon les médias, et Urs Rohner et Axel Weber ont depuis quitté leurs fonctions respectivement chez Credit Suisse et UBS.

Les deux banques ont refusé de commenter l'histoire de la fusion à l'époque. Kelleher a succédé à Weber en avril de l'année dernière.

"Notre message stratégique est le suivant : pas de surprises ; croissance organique ; juger UBS par les chiffres, par les activités américaines, par la rentabilité", a-t-il déclaré au journal. "D'après mon expérience, un tel message est très bien accueilli par les actionnaires institutionnels."

M. Kelleher a déclaré qu'UBS n'avait pas beaucoup profité des difficultés de Credit Suisse, qui a connu de fortes sorties de fonds, les clients fortunés ayant tourné le dos à la banque après une série de lourdes pertes et de scandales.

"Nous avons vérifié ce qui nous est parvenu", a déclaré M. Kelleher. "Nous soupçonnons que la plus grande partie des flux sortants est allée vers des banques internationales."