Le redressement de Credit Suisses vient de devenir beaucoup plus difficile alors que le marché est en chute libre.

Le créancier suisse Credit Suisse Group AG, malmené par les scandales et les pertes, se lance dans un plan de restructuration. Les fluctuations sauvages du marché et une tempête de médias sociaux rendent cette tâche de plus en plus difficile.

Certains clients de la gestion de patrimoine de la banque se sont récemment inquiétés du redressement de Credit Suisse, ont déclaré à Reuters deux personnes au courant des discussions, et certains ont déplacé des fonds, selon l'une des personnes. La division devrait être la pièce maîtresse du plan de redressement de la banque.

Un porte-parole de Credit Suisse a déclaré : "Nous restons proches de nos clients alors que nous menons notre revue stratégique".

Entre-temps, la capacité de l'entreprise à obtenir de bonnes conditions de la part des acheteurs potentiels des activités qu'elle souhaite abandonner a été affaiblie par la déroute du marché, selon les analystes.

Ces dernières semaines, les craintes que le Credit Suisse ne soit pas en mesure de financer la réorganisation sans faire appel aux investisseurs ont poussé l'action à de nouveaux records à la baisse.

Les spéculations non fondées sur les médias sociaux concernant la solidité de la banque au cours du week-end ont déclenché une chute de ses obligations, tandis que le coût de l'assurance contre un défaut de paiement du Credit Suisse a bondi lundi à un niveau jamais atteint depuis des décennies.

"Sa restructuration sera toujours un défi, a déclaré Johann Scholtz, analyste des actions chez Morningstar. "Mais ce qui rend les choses encore plus difficiles maintenant, c'est que vous avez augmenté les coûts de financement de façon spectaculaire et que la rentabilité, qui était déjà sous pression, l'est encore plus."

Sous la direction d'Ulrich Koerner, en poste depuis juillet, le Credit Suisse tente de restaurer la rentabilité et la réputation de la banque. Elle a perdu 5 milliards de dollars lors de l'effondrement d'Archegos en 2021, a été réprimandée par les régulateurs pour avoir espionné des cadres et a été ternie par son implication dans le défunt financier Greensill Capital.

Pour soutenir un bénéfice durable, le Credit Suisse vise à rationaliser la banque d'investissement et à développer son activité de gestion de fortune, qui absorbe moins de capital. Parmi les options que la banque a déclaré envisager, figure la recherche d'un acheteur pour son activité de produits titrisés.

Plus elle peut obtenir d'argent pour ses actifs, moins elle devra se tourner vers les investisseurs.

Une source familière de la situation a déclaré vendredi à Reuters que la banque explorait toutes les options pour obtenir des capitaux supplémentaires et qu'elle ne devait pas nécessairement vendre plus d'actions. Il y avait un moyen pour elle de le faire avec seulement des ventes d'actifs, a dit la source.

Le Credit Suisse aura toujours une banque d'investissement, mais il est probable que la division sera réduite, a ajouté la source.

La banque a déclaré qu'elle présenterait son plan le 27 octobre, mais le bouleversement des actions et obligations de la banque pourrait compliquer considérablement cette tâche.

"Les dirigeants doivent vraiment sauter sur l'occasion pour informer très précisément les investisseurs et le grand public de ce qu'ils vont faire en matière de restructuration", a déclaré Mayra Rodríguez Valladares, une consultante en risques financiers qui forme des banquiers et des régulateurs.

Les actions de Credit Suisse ont chuté de quelque 60% cette année. Le coût de l'assurance de ses obligations a de nouveau grimpé en flèche lundi, ajoutant 105 points de base par rapport à la clôture de vendredi pour s'établir à 355 points de base, son niveau le plus élevé depuis au moins plus de deux décennies.

Le malaise général du marché, avec la hausse rapide des taux d'intérêt et les craintes de récession, ainsi que les retombées de la guerre en Ukraine, qui ébranlent les investisseurs et resserrent les conditions financières, ne fait qu'ajouter à ses difficultés.

Le problème auquel le Credit Suisse est confronté est que cela devient presque une prophétie auto-réalisatrice, pas tant du point de vue des liquidités, mais leurs talents vedettes commencent à partir ou les riches commencent à retirer leur argent de la banque privée et les fondamentaux de l'entreprise commencent à décliner, a déclaré James Finch, professeur associé clinique de finance à la Stern School of Business de l'Université de New York.

VENDEUR FORCÉ

Les analystes de Jefferies ont écrit dans une note que le Credit Suisse serait un "vendeur forcé", ce qui pourrait nuire au prix qu'il obtient pour les actifs.

"La vente d'actifs générera du capital mais réduira la capacité à générer des bénéfices futurs", ont écrit les analystes. "Dans l'ensemble, nous pensons que la vente d'actifs à elle seule ne sera probablement pas la solution au problème potentiel de manque de capital."

Les analystes de Citigroup, dans une note aux clients lundi, s'inquiètent également d'éventuelles nouvelles sorties de fonds de la banque privée.

Les régulateurs ont observé la situation. Une source familière avec la question a déclaré que le régulateur suisse FINMA et la Banque d'Angleterre à Londres, où le créancier a un centre important, surveillaient la situation et travaillaient en étroite collaboration.

Les dirigeants ont rassuré le personnel en affirmant que la banque dispose de capitaux et de liquidités solides.

Trois sources de sociétés rivales de Wall street ont confirmé cette opinion et ont repoussé toute comparaison avec le secteur pendant la crise financière de 2008, lorsque des banques comme Lehman Brothers ont fait faillite.

Dans sa note, Beaumont a pointé du doigt diverses mesures des niveaux de capital du Credit Suisse, affirmant qu'ils semblaient "suffisants pour absorber les pertes à venir dues aux désinvestissements/ventes d'actifs".

Il incomberait à la banque d'expliquer qu'elle dispose d'un capital suffisant pour faire face à toute perte inattendue, ainsi que de liquidités et d'une trésorerie adéquates pour payer ses obligations, a déclaré Rodriguez Valladares.

"Ce qui me rend un peu nerveux, c'est que certains investisseurs sautent trop vite", a déclaré Rodriguez Valladares. "Regardez, les niveaux de capital et les niveaux de liquidité du Crédit Suisse sont encore sains."