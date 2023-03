Le régulateur suisse surveille les banques et les assureurs après l'effondrement de la SVB

Les actions de Credit Suisse sont tombées à leur plus bas niveau lundi, tandis que le coût de l'assurance de sa dette contre un défaut de paiement a atteint un niveau record. Les actions de son concurrent suisse UBS ont chuté de plus de 7 %.

"La FINMA prend note des informations diffusées par les médias sur la Silicon Valley Bank et la Signature Bank aux Etats-Unis et suit de près la situation", a déclaré la FINMA dans un communiqué.

"La FINMA évalue l'exposition directe et indirecte des banques et des compagnies d'assurance qu'elle surveille aux établissements concernés. "L'objectif est d'identifier à un stade précoce les risques de concentration et le potentiel de contagion.

La FINMA a indiqué qu'elle était en contact avec divers établissements susceptibles d'être concernés, mais n'a pas voulu les nommer ni préciser les mesures qu'elle pourrait prendre.

Le président américain Joe Biden s'est engagé lundi à faire tout ce qui est nécessaire pour résoudre la crise bancaire précipitée par l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank, qui a contraint les régulateurs à prendre des mesures d'urgence.

La FINMNA a déclaré que ses activités de surveillance étaient axées sur la gestion des risques des institutions surveillées et sur la gestion de divers scénarios.

La Banque nationale suisse a refusé de commenter l'effet que la faillite de la Silicon Valley Bank pourrait avoir sur le secteur financier suisse.

Preuve de l'inquiétude des investisseurs quant aux perspectives du Credit Suisse, le prix de certaines de ses obligations a fortement chuté, certaines atteignant des niveaux historiquement bas.

S'efforçant de se remettre d'une série de scandales, la deuxième banque suisse a entamé une refonte majeure de ses activités, en supprimant des coûts et des emplois et en créant une activité distincte pour sa banque d'investissement sous la marque CS First Boston.

La semaine dernière, elle a décroché la publication de son rapport annuel à la suite d'un appel de la Securities and Exchange Commission américaine.

Graphique : Le Credit Suisse sort des sentiers battus - https://www.reuters.com/graphics/CREDITSUISSEGP-STOCKS/dwpkdzxxovm/chart.png

LES RETOMBÉES S'ÉTENDENT

La Bundesbank allemande a convoqué son équipe de crise lundi pour évaluer les éventuelles retombées de l'effondrement de SVB sur le marché local, même si aucune mesure d'urgence n'a été prévue en Europe.

Plus tôt dans la journée, la Banque d'Angleterre a facilité la vente privée de la branche britannique de la Silicon Valley Bank à HSBC, ce qui permettrait de protéger les dépôts sans l'aide des contribuables.

L'indice bancaire européen STOXX a chuté de 5,8 % lundi et était en passe de connaître sa plus forte baisse sur deux jours depuis mars 2022, peu après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La banque allemande Commerzbank a chuté de 12,7 %.