Le responsable suisse de CS Asset Management licencié selon plusieurs médias

Zurich (awp) - Selon plusieurs médias, le responsable suisse et européen pour la gestion des actifs (Asset Management) de Credit Suisse, Michel Degen, fait également partie des directeurs de la grande banque qui ont perdu leur emploi suite à l'affaire Greensill. Il avait déjà été suspendu de ses fonctions en mars, en même temps que deux autres collaborateurs.

Un porte-parole de Credit Suisse n'a pas voulu confirmer ou infirmer jeudi les informations du "Financial Times" et d'autres médias selon lesquelles M. Degen aurait également été licencié. Des sources internes à la banque ont toutefois confirmé à AWP que M. Degen n'était plus employé par l'établissement zurichois.

Mercredi, on avait déjà appris que deux collaborateurs de la division CS Asset Management (CSAM) avaient dû abandonner leur poste. Credit Suisse avait seulement fait savoir qu'il avait pris "différentes mesures personnelles" sur la base des résultats de l'enquête sur l'affaire Greensill. Parmi ces mesures figuraient également des fins de contrat de travail et des "sanctions financières sensibles" par l'adaptation des rémunérations.

Les mesures personnelles sont prises dans le cadre d'un rapport d'enquête interne de Credit Suisse sur les incidents liés aux "fonds de financement de la chaîne d'approvisionnement" (Supply Chain Finance Funds SCFF) gérés avec Greensill. Les conclusions de ce rapport, qui n'a pas encore été publié, ont entre-temps été transmises aux autorités de surveillance.

SCFF, qui géraient jusqu'à 10 milliards de dollars d'actifs, ont cessé leurs activités au printemps 2021 et sont actuellement en cours de liquidation. Les investisseurs des fonds risquent de subir des pertes considérables.

