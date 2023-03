Le sauvetage secret du Credit Suisse ébranle la finance mondiale

Alors que la banque centrale et le régulateur financier du pays déclaraient publiquement que le Credit Suisse était solide, derrière les portes closes, la course était lancée pour sauver la deuxième plus grande banque du pays.

La chaîne des événements a conduit à l'effacement de l'un des fleurons de la Suisse, à une fusion soutenue par 260 milliards de francs suisses (280 milliards de dollars) de fonds publics et à une décision qui allait bouleverser la finance mondiale : favoriser les actionnaires de la banque au détriment des investisseurs obligataires.

Les événements qui se sont déroulés dans ce pays enclavé - longtemps un bastion de neutralité politique qui a décroché son statut de valeur refuge préférée des élites fortunées - vont à l'encontre de l'une des principales leçons de la crise financière de 2008. Le sauvetage concentre des risques encore plus grands dans un mastodonte bancaire, UBS Group AG.

De plus, le fait que les détenteurs d'obligations amortissent le choc subi par les investisseurs en actions à la suite du rapprochement entre UBS et le Crédit Suisse a ébranlé les créanciers, faisant grimper le coût de leurs emprunts et menaçant ainsi la croissance économique mondiale.

La Banque nationale suisse s'est refusée à tout commentaire, tandis que le ministère des finances n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Éprouvé par des années de scandales et de pertes, le Crédit suisse se débattait depuis des mois dans une crise de confiance qu'il avait lui-même provoquée. En l'espace de quelques jours, sa disparition a été scellée.

Peu après l'annonce, le 12 mars, de l'intervention des États-Unis pour garantir tous les dépôts de deux créanciers de taille moyenne qui peinaient à répondre aux demandes de liquidités, les projecteurs se sont braqués sur le Credit Suisse et sur la manière dont il parviendrait à conserver la confiance des déposants.

Les clients ont déjà retiré 110 milliards de dollars de la banque zurichoise au cours des trois derniers mois de l'année 2022, des sorties de fonds qu'elle s'efforce d'inverser.

Un intermédiaire qui a négocié un certain nombre de sauvetages de banques européennes pendant la crise financière, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, a déclaré à Reuters qu'après avoir vu l'effondrement des banques américaines, il ne faisait guère de doute qu'UBS serait appelée à soutenir le Credit Suisse.

Le 13 mars, le banquier a appelé UBS pour avertir le plus grand gestionnaire de fortune du monde qu'il devait se préparer à recevoir un appel des autorités suisses.

Deux jours plus tard, mercredi, le Credit Suisse était plongé dans une véritable crise. Les commentaires du président de la Banque nationale saoudienne, Ammar Al Khudairy, qui a déclaré qu'il ne pouvait plus investir dans la banque suisse, ont fait chuter les actions du Credit Suisse.

Le fait que le plus grand investisseur de Credit Suisse ait également réitéré sa confiance dans le créancier n'a guère eu d'importance. "Il s'agit d'une banque d'importance systémique mondiale qui fait l'objet d'une surveillance quotidienne", a-t-il déclaré à Reuters. "Il n'y a pas de surprises comme dans le cas d'une banque de taille moyenne aux États-Unis. C'est un écosystème complètement différent.

D'importantes sorties de dépôts ont suivi, a déclaré à Reuters la source qui allait conseiller UBS sur la fusion, refusant de les chiffrer.

Dans le centre bancaire de Zurich et à Berne, la capitale de l'État alpin, la pression montait. Pourtant, alors que les discussions pour sauver le Credit Suisse commençaient, les régulateurs suisses FINMA et la Banque nationale suisse ont déclaré que "les problèmes de certaines banques aux Etats-Unis ne posent pas de risque direct de contagion pour les marchés financiers suisses", concédant toutefois qu'ils financeraient la banque avec un accès illimité au financement.

Le Crédit Suisse a lui aussi fait part de sa stabilité. La banque a déclaré à Reuters jeudi que son ratio moyen de couverture des liquidités, une mesure clé de la quantité d'actifs assimilables à des liquidités dont dispose la banque, n'avait pas changé entre le 8 et le 14 mars, malgré la crise bancaire mondiale.

La ministre suisse des finances, Karin Keller-Sutter, ancienne traductrice et enseignante en poste depuis quelques mois seulement, a déclaré lors de la conférence de presse de dimanche qu'une aide supplémentaire au Credit Suisse avait été décidée, mais qu'elle avait été tenue secrète par crainte de paniquer la population avec une succession d'annonces d'urgence.

Elle a déclaré être en contact étroit avec la secrétaire d'État au Trésor américain, Janet Yellen, et le ministre britannique des finances, Jeremy Hunt. Ces deux pays possèdent d'importantes filiales du Credit Suisse qui emploient des milliers de personnes.

Les communications avec la Banque centrale européenne à Francfort ont été beaucoup moins nombreuses, a déclaré une personne au fait du dossier. Les filiales du Credit Suisse au Luxembourg, en Espagne et en Allemagne étaient beaucoup plus petites.

Les régulateurs européens craignaient notamment que les Suisses n'imposent des pertes aux détenteurs d'obligations - une mesure radicale qu'ils ont prise, alors que les coûts d'un sauvetage grimpaient en flèche pour les contribuables.

"Ils l'ont fait d'eux-mêmes", a déclaré cette personne, qui a demandé à ne pas être nommée et qui a qualifié le résultat de "grande surprise".

Un porte-parole de la FINMA a déclaré que, bien que l'accent ait été mis sur la Grande-Bretagne et les États-Unis en raison de l'ampleur des activités du Credit Suisse dans ces pays, la FINMA avait également informé les autorités européennes.

Cependant, tout le monde n'a pas été tenu dans l'ignorance.

Les investisseurs saoudiens, qui détiennent environ 10 % des parts de la banque, ont fait pression sur les Suisses, les avertissant qu'ils pourraient intenter une action en justice s'ils ne récupéraient pas une partie de leur investissement malheureux, a déclaré une autre personne ayant connaissance de l'affaire.

La Saudi National Bank n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire

"L'argent devait bien venir de quelque part", a déclaré l'un des responsables impliqués dans les négociations.

Le conseil d'administration du Credit Suisse, soucieux de préserver une certaine unité dans un contexte de plus en plus conflictuel, les a soutenus et a plaidé en faveur d'un versement aux actionnaires, a déclaré cette personne.

Les régulateurs voulaient eux aussi éviter que les actionnaires ne soient anéantis, ce qui aurait entraîné la liquidation de la banque, un casse-tête potentiellement plus important pour la nation et une perte de face quelques heures à peine après avoir soutenu le Credit Suisse.

Finalement, les Suisses ont accepté, choisissant d'effacer 16 milliards de francs d'obligations, d'indemniser les actionnaires à hauteur de 3 milliards de francs et de renverser un principe clé du financement des banques, à savoir que ce sont les actionnaires et non les détenteurs d'obligations qui sont les premiers touchés par la faillite d'une banque.

C'est une fin ignominieuse pour une institution fondée par Alfred Escher, un magnat suisse affectueusement surnommé le roi Alfred Ier, qui a contribué à la construction des chemins de fer du pays. Le Crédit Suisse est le banquier de nombreuses entreprises et citoyens suisses, dont la ministre des finances, Mme Keller-Sutter.

Dimanche, lors de l'annonce de l'accord par un groupe de fonctionnaires et de dirigeants suisses, ces derniers se sont montrés impénitents.

"Il ne s'agit pas d'un sauvetage", a déclaré M. Keller-Sutter aux journalistes. Thomas Jordan, le directeur de la banque centrale, a défendu le paquet, estimant qu'il était nécessaire pour contrer tout choc plus important.

"Dans ce scénario, le contribuable court moins de risques", a déclaré Mme Keller-Sutter. "La faillite aurait été le risque le plus élevé, car le coût pour l'économie suisse aurait été énorme.

Néanmoins, les marchés sont ébranlés par la tournure extraordinaire des événements.

"Lorsque vous êtes une banque pour milliardaires, les dépôts peuvent s'envoler très rapidement", a déclaré l'une des personnes concernées. "Vous pouvez mourir en trois jours.

(1 dollar = 0,9287 franc suisse)