Les actions asiatiques gagnent du terrain malgré la hausse du nombre de cas de COVID en Chine

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 0,3 %, après que les actions américaines aient terminé la session précédente avec des gains. L'indice est en hausse de 12 % depuis le début du mois.

Les actions australiennes ont augmenté de 0,7 %, la plupart des gains provenant des géants de l'exploitation minière et des ressources suite à la hausse des prix du pétrole. Le marché boursier du Japon était fermé pour cause de fête nationale.

La banque centrale de Nouvelle-Zélande a augmenté les taux d'intérêt de 75 points de base - son plus grand mouvement jamais réalisé - mercredi, pour atteindre son plus haut niveau en près de 14 ans, soit 4,25 %, et a signalé que d'autres hausses sont à venir, alors qu'elle s'efforce de contenir une inflation obstinément élevée.

L'indice Hang Seng de Hong Kong était en hausse de 0,6 % dans les premiers échanges, tandis que l'indice CSI300 de la Chine a ouvert à plat.

La Chine a signalé mercredi 29 157 nouvelles infections au COVID pour le 22 novembre, selon la Commission nationale de la santé, contre 28 127 nouveaux cas le jour précédent. Le nombre de cas à Pékin et à Shanghai ne cesse d'augmenter, incitant les autorités à fermer certains établissements.

"La plus grande histoire pour les investisseurs en Asie reste la réouverture de la Chine", a déclaré Suresh Tantia, stratège principal en investissement du Credit Suisse à Singapour.

"Nous avions vu les marchés chinois remonter jusqu'à 20% mais ces attentes sont revues à la baisse, nous pensons que la réouverture sera un processus plus lent et ne se fera pas dans la précipitation. Cela signifie que beaucoup d'investisseurs réduisent leur exposition, réduisent leurs pertes ou enregistrent les profits qu'ils auraient pu faire sur la Chine."

Entre-temps, la publication du procès-verbal de la réunion de novembre de la Réserve fédérale américaine, plus tard mercredi, est attendue avec impatience par les investisseurs, qui cherchent à savoir comment les responsables perçoivent les conditions économiques.

Mardi, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,2 % à 34 098,1, le S&P 500 a gagné 1,4 % à 4 003,58 et le Nasdaq Composite a ajouté 1,4 % à 11 174,41. Les valeurs énergétiques ont mené les gains, alimentés par la hausse des prix du pétrole.

Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a augmenté à 3,7578 % par rapport à sa clôture américaine de 3,758 % mardi.

Le rendement à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des traders quant à une hausse des taux des fonds fédéraux, a atteint 4,5227 % par rapport à une clôture américaine de 4,517 %.

Le dollar a baissé de 0,02% par rapport au yen à 141,21.

La monnaie unique européenne a progressé de 0,0x?% sur la journée à 1,0303 $, après avoir gagné 4,26 % en un mois, tandis que le Dollar Index, qui suit le billet vert contre un panier de devises d'autres grands partenaires commerciaux, était en baisse à 107,14.

"Le dollar américain a perdu un peu de ses récents gains (car) le consensus des banquiers centraux sur le niveau de hausse des taux d'intérêt s'effiloche", a écrit mercredi Tobin Gorey, analyste à la Commonwealth Bank.

"Des hausses de taux plus faibles ou moins nombreuses ne sont peut-être pas une cause d'optimisme, c'est une cause de moins de pessimisme."

Le pétrole est resté en hausse mercredi après que le principal exportateur, l'Arabie Saoudite, ait déclaré que l'OPEP+ maintiendrait les réductions de production et pourrait prendre des mesures supplémentaires pour équilibrer le marché.

Dans les échanges asiatiques, le brut américain a augmenté de 0,3 % à 81,15 $ le baril. Le pétrole brut Brent a augmenté à 88,35 $ le baril.

L'or était légèrement en baisse. L'or au comptant s'échangeait à 1740,09 $ l'once. [GOL/]

Tandis que l'effondrement de la bourse FTX continue de perturber les marchés des cryptomonnaies, le bitcoin a augmenté de 0,33 % dans les heures de négociation asiatiques pour atteindre 16 184 $.