Les actions du Credit Suisse baissent en raison des craintes du marché

Les actions du Credit Suisse ont chuté d'environ 10% dans les premiers échanges, reflétant l'inquiétude du marché concernant la banque suisse alors qu'elle finalise une restructuration qui doit être annoncée le 27 octobre.

Le Credit Suisse dispose d'un capital et de liquidités solides, a déclaré le Chief Executive Ulrich Koerner au personnel dans un mémo la semaine dernière.

Les cadres de la banque ont passé le week-end à rassurer les grands clients, les contreparties et les investisseurs sur sa position en matière de liquidités et de capital, a rapporté le Financial Times dimanche.

Un porte-parole de Credit Suisse a refusé de commenter le rapport.

Les appels du week-end ont suivi une forte augmentation des spreads sur les swaps de défaut de crédit (CDS) de la banque, qui proposent une protection contre le défaut de paiement d'une entreprise sur sa dette, indiquant une inquiétude croissante des investisseurs.

Les actions de Credit Suisse, qui ont chuté de plus de la moitié cette année, ont quitté leur point bas et étaient en baisse d'environ 9% en milieu de matinée.

Dans une note de recherche, les analystes de JP Morgan ont déclaré que, sur la base des données financières de la société à la fin du deuxième trimestre, ils considèrent que le capital et les liquidités du Credit Suisse sont "sains".

Étant donné que la banque a indiqué son intention à court terme de maintenir son ratio de capital CET1 à 13-14%, le ratio de fin de deuxième trimestre est bien dans cette fourchette et le ratio de couverture des liquidités est bien au-dessus des exigences, ajoute la note.

Le Credit Suisse avait des actifs totaux de 727 milliards de francs suisses (735,68 milliards de dollars) à la fin du deuxième trimestre, dont 159 milliards de francs étaient des liquidités et des créances sur les banques, tandis que 101 milliards étaient des actifs de négoce, a-t-il noté.

Bien que les spreads CDS du Credit Suisse se soient élargis, cela doit être considéré dans le contexte de l'élargissement des spreads de crédit dans l'ensemble du secteur, ce qui était attendu dans un environnement de hausse des taux d'intérêt avec une incertitude macroéconomique permanente, ont déclaré les analystes. (1 dollar = 0,9882 franc suisse) (Reportage de Michael Shields ; édition de Noele Illien et David Goodman)