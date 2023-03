Les actions du Credit Suisse bondissent de 30 % après avoir décroché une bouée de sauvetage de 54 milliards de dollars

Les analystes de JPMorgan ont déclaré que le prêt de la BNS ne suffirait pas à apaiser les inquiétudes des investisseurs et que "le statu quo n'était plus une option", laissant une reprise du Credit Suisse comme l'issue la plus probable.

Les actions de Credit Suisse étaient indiquées à 2,18 francs suisses (2,16 dollars), soit une hausse de 26 % par rapport à la clôture de mercredi. L'action a chuté de 30 % la veille, après que le principal bailleur de fonds de Credit Suisse a déclaré qu'il ne pouvait plus proposer d'aide financière pour des raisons réglementaires.

L'annonce de la banque suisse dans la nuit a permis d'endiguer les fortes ventes sur les marchés financiers dans la matinée de jeudi en Asie.

Dans sa déclaration tôt jeudi, le Credit Suisse a indiqué qu'il exercerait une option pour emprunter à la banque centrale jusqu'à 50 milliards de francs suisses (54 milliards de dollars).

Cette annonce fait suite aux assurances données mercredi par les autorités suisses selon lesquelles le Credit Suisse satisfaisait "aux exigences en matière de capital et de liquidités imposées aux banques d'importance systémique" et qu'il pouvait accéder aux liquidités de la banque centrale en cas de besoin.

"Suite à l'extrême volatilité du cours de l'action hier, les autorités suisses ont proposé leur soutien. C'est un signal fort et important. Nous espérons que les mesures calmeront les marchés et briseront la spirale négative", a déclaré Andreas Venditti, stratège en actions à la Banque Vontobel.

"Toutefois, il faudra du temps pour retrouver pleinement la confiance dans la franchise. Nous mettrons à jour nos modèles financiers et d'évaluation pour refléter les impacts des événements récents et une perception plus élevée du risque dans le secteur financier (coût plus élevé des capitaux propres)", a déclaré M. Venditti.

Le coût de l'assurance contre le risque de défaillance des obligations du Credit Suisse a atteint des niveaux alarmants mercredi, tandis que les actions bancaires du monde entier, déjà mises à mal par l'effondrement de deux créanciers régionaux américains au cours de la semaine dernière, ont dégringolé.

Les contrats à terme sur les actions laissent toutefois présager une ouverture en forte hausse des marchés boursiers européens jeudi.

Les analystes de JPMorgan ont déclaré dans une note qu'un rachat était le scénario le plus probable pour Credit Suisse, en particulier par son rival UBS.

"Nous considérons que le soutien de la BNS en matière de liquidités, comme indiqué hier soir, n'est pas suffisant et nous pensons que la situation du CSG est liée à des problèmes de confiance du marché avec sa stratégie IB et à l'érosion continue de sa franchise", a déclaré JPMorgan.

"Selon nous, le statu quo n'est plus une option car les inquiétudes des contreparties commencent à émerger, comme le montre la faiblesse du marché du crédit et des actions.

(1 dollar = 0,9291 franc suisse)