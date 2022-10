Les actions et le pétrole grimpent alors que le quatrième trimestre démarre

(Mis à jour pour refléter l'ouverture du marché américain)

Les actions américaines ouvrent en hausse après les ventes de septembre

Le pétrole bondit de plus de 5 % en raison des perspectives de réduction de l'offre

Graphique : Performance des actifs mondiaux http://tmsnrt.rs/2yaDPgn

Graphique : Taux de change mondiaux http://tmsnrt.rs/2egbfVh

LONDRES/WASHINGTON, 3 oct. (Reuters) - Le dernier trimestre de l'année a été stimulé lundi par l'envolée des actions américaines dans les premiers échanges, ce qui a permis d'éviter un début de crise sur les marchés mondiaux, tandis que les prix du pétrole ont bondi de plus de 5%.

Les prix du pétrole ont grimpé en flèche après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, un groupe connu sous le nom d'OPEP+, ont déclaré qu'ils envisageraient de réduire la production, tandis que la livre sterling s'est redressée après que le gouvernement britannique a déclaré qu'il reviendrait sur une réduction d'impôt controversée qui avait ébranlé les marchés britanniques.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 1,27%, le S&P 500 a gagné 1,14% et le Nasdaq Composite a ajouté 0,82%. Ce bond précoce est intervenu après que les actions américaines aient enregistré leur pire mois de septembre en près de deux décennies, le sentiment restant fragile face aux inquiétudes concernant les hausses agressives des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et d'autres pays, qui augmentent les risques de récession mondiale.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 45 pays, était en hausse de 0,76%.

Les marchés d'actions européens étaient une mer de rouge, avec l'indice STOXX 600 en baisse de 0,4 %, se retirant des pertes antérieures de 1,4 %. Les actions de la banque suisse Credit Suisse ont chuté d'environ 10% dans les premiers échanges, reflétant l'inquiétude du marché à l'égard du groupe alors qu'il finalise un programme de restructuration qui doit être annoncé le 27 octobre.

La nouvelle de la volte-face du gouvernement britannique en matière de fiscalité n'a pas semblé améliorer le sentiment général, mais a probablement contribué à calmer les inquiétudes du marché concernant l'excès fiscal, a déclaré Kallum Pickering, économiste principal à la Berenberg Bank à Londres.

"Les marchés semblent avoir revu à la baisse leurs attentes concernant le taux d'escompte de la BoE, tandis que les rendements des gilts ont encore baissé par rapport à leurs récents sommets. Des conditions financières moins serrées pourraient atténuer le choc à court terme sur la performance économique", a déclaré Pickering.

Les prix du pétrole se sont redressés à la suite d'informations selon lesquelles l'OPEP+ envisagera cette semaine de réduire sa production de plus d'un million de barils par jour, soit sa plus grande réduction depuis la pandémie, dans le but de soutenir le marché. Le pétrole brut Brent a augmenté de plus de 5 % pour atteindre près de 90 dollars le baril et le pétrole brut américain West Texas Intermediate a augmenté de plus de 6 %, à plus de 84 dollars le baril.

RESPITE BRITANNIQUE

La livre sterling, malmenée, était en hausse d'environ 0,4 % à 1,12085 $ et les rendements de ses obligations d'État ont baissé, poussant leur prix à la hausse, suite au revirement de la politique britannique .

L'indice boursier londonien FTSE-100 était en baisse de 0,5 %, suivant en cela l'évolution des autres marchés.

Le commerce en Asie a été généralement modéré. La Corée du Sud avait un jour férié et la Chine est entrée dans sa pause "Golden Week" lundi. Hong Kong est fermé pour un jour férié mardi.

L'or a progressé de 0,6 % à 1 669,20 $ l'once.

Le dollar américain a poursuivi sa course à la hausse. Le Dollar Index, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de six devises, a augmenté de 0,19 %.