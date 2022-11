Les actions européennes oscillent autour de leur plus haut niveau sur trois mois avant les données PMI.

L'indice européen STOXX 600 était plat à 0805 GMT, après avoir atteint son plus haut niveau depuis fin août lors de la session précédente. Les valeurs pétrolières et gazières et les valeurs minières ont étendu leurs gains pour une deuxième session, et étaient en hausse de 0,9% chacune.

Les contrats à terme sur les actions américaines sont restés stables, les investisseurs attendant le procès-verbal de la réunion de novembre de la Réserve fédérale, qui pourrait proposer de nouveaux indices sur l'évolution des taux d'intérêt.

La Banque centrale européenne publiera son propre procès-verbal de réunion jeudi.

Les PMI flash de novembre de S&P Global pour la zone euro et le Royaume-Uni étaient également dans le collimateur des investisseurs, les chiffres devant signaler une nouvelle contraction de l'activité commerciale.

Credit Suisse a chuté de 4,2 % après que le créancier suisse en difficulté a déclaré qu'il s'attendait à une perte avant impôts de 1,5 milliard de francs suisses (1,58 milliard de dollars) pour le quatrième trimestre.