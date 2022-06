Les actions restent dans le rouge, l'inflation US en focus

PARIS, 10 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes reculent en début de séance vendredi avant la publication des chiffres mensuels de l'inflation aux Etats-Unis, qui ne manqueront pas d'alimenter les discussions sur la politique de la Réserve fédérale avant sa réunion de la semaine prochaine. À Paris, le CAC 40 perd 1,27% à 6.277,52 points vers 07h55 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 0,75% et à Francfort, le Dax recule de 1,37%. L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 1,43%, le FTSEurofirst 300 de 1,1% et le Stoxx 600 de 1,25%. Ce dernier affiche une perte de 2,5% depuis le début de la semaine et le CAC 40 de 3,2%, les deux indices étant donc en passe d'accuser leur plus forte baisse hebdomadaire depuis début mai. "Dans un environnement où la plupart des grandes banques centrales des marchés développés prennent des mesures agressives pour faire baisser l'inflation, les actifs risqués devraient rester volatiles. Cette dynamique devrait persister jusqu'à ce qu'il y ait des indications claires d'une tendance à la baisse de l'inflation, ce qui pourrait ne pas se produire avant d'être bien engagé dans le second semestre", a déclaré Mark Haefele, chez UBS Global Wealth Management. Le marché prendra connaissance à 12h30 GMT des chiffres mensuels des prix à la consommation aux Etats-Unis, que le consensus Reuters attend en hausse de 0,7% sur un mois et de 8,3% en rythme annuel. L'indice "core CPI" devrait revenir à 5,9% en rythme annuel selon le consensus, ce qui marquerait un ralentissement après +6,2% le mois précédent mais un rythme encore bien supérieur à l'objectif de la Fed. Les investisseurs continuent en outre de digérer les annonces de la Banque centrale européenne sur son intention de cesser sa politique d'achats d'obligations sur les marchés et de relever ses taux en juillet d'un quart de point, l'institution ayant ajouté qu'elle n'excluait pas une hausse plus importante en septembre si l'inflation ne ralentit pas. Deutsche Bank s'attend désormais à ce que la BCE procède à deux hausses de taux de 50 points de base cette année (en septembre et en octobre) et Morgan Stanley à un relèvement d'un demi-point en septembre. Tous les secteurs européens et les composantes du CAC 40, à l'exception d'Euroapi, sont en baisse. Credit Suisse recule de 4,41% après que State Street a démenti des rumeurs sur son intérêt pour la banque helvétique. Le laboratoire GSK avance de 1,46% après avoir fait part de résultats positifs d'une étude clinique en phase avancée sur son candidat-vaccin contre le virus respiratoire syncytial. (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)