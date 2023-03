Les analystes estiment que la dépendance des banques indiennes à l'égard des obligations AT1 est limitée et qu'un certain impact sur la tarification est probable

Les créanciers indiens ont toutefois une dépendance limitée à l'égard de ces titres, a indiqué Jefferies dans une note.

"Un autre cas d'annulation d'obligations AT-1 remet en question la priorité des réclamations des détenteurs d'obligations AT-1 et atténue les sentiments pour les émissions du marché AT-1", ont écrit les analystes de Citi dans une note.

Les obligations AT-1 sont des titres hybrides qui présentent des caractéristiques d'absorption des pertes et peuvent être dépréciées dans certains scénarios, notamment en cas d'épuisement du capital.

Les obligations AT-1 de la banque indienne Yes Bank ont été dépréciées en mars 2020 après que la Reserve Bank of India a initié une restructuration du créancier avec une certaine valeur attribuée aux fonds propres de la banque.

Malgré le précédent de la YES Bank, les banques indiennes ont émis des obligations AT-1 avec une prime de 65 à 75 points de base par rapport aux obligations d'État, a déclaré Citi.

Banques Fonds propres AT-1 Fonds propres AT-1 pondérés en fonction des risques

(En milliards d'actifs (En % de RWA

milliards de roupies) milliards de roupies)

Banques privées

HDFC Bank 123 15 363 0,80 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50 % 0,50

ICICI Bank 51 10 414 0,50

Axis Bank 48 7,953 0.60%

IndusInd Bank 15 3 225 0,50

YES Bank -- 2 441 0%

Banques d'État

d'État

Banque d'État de 415 26 940 1,50

Inde

Canara Bank 124 5.573 2,20 % - Punjab 87 6.361 1,40 % - Inde

Punjab 87 6 361 1,40 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50 % 1,50

Banque nationale

Banque de l'Inde 29 3 406 0,80

Banque indienne 20 3 227 0,60%

Source : Jefferies : Jefferies

Selon Jefferies, les banques publiques indiennes ont une part plus importante d'obligations AT-1 que les banques privées.

Depuis l'épisode Yes Bank, l'émission de ces titres a ralenti car les investisseurs se sont tournés vers des banques plus importantes et de meilleure qualité, selon Jefferies.

"Parmi les banques, les trois principaux émetteurs sont SBI, HDFC Bank et Canara Bank.

Bank, les banques PSU (Public Sector Undertaking) ayant une contribution plus importante", indique le rapport de Jefferies, ajoutant que les banques plus petites ont une contribution plus faible aux obligations AT-1. "Les investisseurs du marché obligataire local ne voient pas vraiment de risques pour les actions indiennes.