Les banques clôturent le douloureux chapitre de la dette de Citrix avec une perte de 700 millions de dollars -source

Le processus est apparu comme un test clé de la capacité des banques à se débarrasser de la dette notée junk de leurs livres, un processus qui leur est nécessaire pour recycler le capital et se conformer aux réglementations régissant leur santé financière.

Si la syndication a été menée à bien, elle s'est faite avec une forte décote par rapport aux niveaux auxquels les banques ont souscrit la dette. Elle a également été soutenue par l'un des acquéreurs de Citrix, le fonds spéculatif Elliott Management, qui a apporté son aide en achetant pour 1 milliard de dollars d'obligations, selon une deuxième source.

Les sociétés de capital-investissement, qui s'appuient sur la dette à haut risque pour rentabiliser leurs acquisitions d'entreprises, ont vu les banques se retrancher dans le sillage de Citrix et d'autres opérations pesant sur leur bilan. Les banquiers ont déclaré qu'il était peu probable que cela change bientôt, car la hausse des taux d'intérêt et la volatilité du marché alimentée par la guerre de la Russie en Ukraine augmentent le risque que les opérations qu'ils souscrivent soient mal évaluées quelques semaines plus tard.

Les banques dirigées par Bank of America Corp, Credit Suisse Group AG et Goldman Sachs Group Inc ont vendu aux investisseurs un prêt Citrix d'environ 4,55 milliards de dollars avec un taux d'intérêt annuel de 450 points de base au-dessus de leur référence et avec une décote de 91 cents sur le dollar, ont déclaré des personnes familières de l'affaire.

Ils ont également vendu une obligation Citrix de 4 milliards de dollars sur trois ans pour 83,6 cents sur le dollar, ce qui a donné un rendement plus élevé que prévu de 10%, ont ajouté les sources. Reuters avait rapporté la semaine dernière que les prêts rencontraient une forte demande, tandis que les obligations, qui étaient subordonnées dans la structure du capital de Citrix, étaient moins populaires.

Bank of America et Credit Suisse ont refusé de faire des commentaires. Goldman Sachs et Elliott n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La syndication de la dette est un autre problème pour les banques. Un prêt d'environ 2 milliards de dollars soutenant l'achat d'actifs de télécommunications de Lumen Technologies par la société de capital-investissement Apollo Global Management Inc. est commercialisé avec une remise de 92 cents par dollar, tandis qu'une obligation de 1,87 milliard de dollars pour la même opération est vendue avec un rendement élevé de 10 %.