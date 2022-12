Les espoirs sont grands pour l'appel de fonds de plusieurs milliards du Credit Suisse

Malgré l'incertitude généralisée du marché, cinq banquiers impliqués dans l'émission de droits de 2,2 milliards de francs de jeudi ont déclaré qu'ils étaient confiants que les investisseurs accepteraient plus de 90 % de l'offre et ne leur laisseraient qu'un montant résiduel d'actions à éponger.

Le Credit Suisse a déjà placé quelque 1,8 milliard de francs d'actions auprès d'un groupe d'investisseurs institutionnels dirigé par la Saudi National Bank.

Les cinq banquiers, qui ont demandé à ne pas être nommés, ont souligné l'amélioration de la performance du titre au cours des derniers jours, ainsi que le volume de droits changeant de mains, comme un signe que les investisseurs adhèrent à l'augmentation de capital.

Le résultat devrait être annoncé après la clôture du marché jeudi.

Le Credit Suisse s'est refusé à tout commentaire.

L'enveloppe combinée de 4 milliards de francs est destinée à financer un redressement et à renforcer le bilan, alors que le créancier suisse s'efforce de tourner la page sur les scandales et les lourdes pertes qui ont suscité des spéculations sur son avenir et entraîné d'importants retraits de liquidités par ses clients.

Les actions du Credit Suisse ont rebondi après avoir atteint des niveaux historiquement bas la semaine dernière, ses dirigeants cherchant à rassurer les marchés.

Après avoir clôturé au-dessus de 3 francs suisses lundi, elles ont légèrement reculé, terminant la séance de mercredi à 2,851 francs suisses.

Il est important de noter qu'ils se sont maintenus au-dessus du prix de souscription de l'opération, soit 2,52 francs suisses, et qu'ils étaient à 2,821 francs suisses, en baisse d'environ 1 % dans les échanges de mi-session jeudi.

Pendant ce temps, les investisseurs se sont précipités pour vendre tous les droits non exercés avant la date limite de négociation des droits de mardi, selon les sources. Les droits donnent aux détenteurs la possibilité d'acheter des actions à un prix réduit dans le cadre de l'augmentation de capital et ont donc une valeur monétaire.

Un écart important entre le prix de l'action d'une société pendant une émission de droits et le prix de souscription de l'opération est souvent considéré comme une indication de l'appétit du marché.

Si les actions chutent en dessous du prix d'émission, les investisseurs peuvent les acheter moins cher sur le marché libre, ce qui entraîne une baisse du taux d'acceptation de l'opération et risque d'encombrer les banques souscriptrices avec des actions restantes.

Credit Suisse, la deuxième plus grande banque suisse, a été frappée par une série de scandales et de pertes, y compris une perte de 5,5 milliards de dollars due au démantèlement de la société d'investissement américaine Archegos.

Elle a également dû geler des fonds de financement de chaînes d'approvisionnement d'une valeur de 10 milliards de dollars liés au financier britannique insolvable Greensill.

Fin octobre, le Credit Suisse a déclaré qu'il prévoyait de supprimer des milliers d'emplois et de réorienter ses activités de la banque d'investissement vers la gestion de patrimoine, moins turbulente.

(1 $ = 0,9415 franc suisse)