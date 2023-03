Les fonds spéculatifs ont été malmenés sur les marchés au mois de mars

Les "Commodity Trading Advisers" (CTA) - des fonds qui tentent de réaliser des bénéfices en achetant ou en vendant lorsqu'il y a une direction claire sur les marchés - ont chuté de 4,3% au cours des trois jours précédant lundi, selon une analyse d'UBS.

Les gestionnaires d'investissement en vogue cette semaine, tels que Systematica, DB Platinum Advisors et Dunn Capital Management, avaient des fonds en baisse de 10 %, 7,8 % et 4,6 % respectivement pour le mois, d'après les recherches de la banque vues par Reuters.

Les fonds qui s'appuient sur des facteurs macroéconomiques ont également été confrontés à des turbulences sur les marchés des obligations d'État.

"Nous avons certainement assisté vendredi et lundi derniers à des transactions de capitulation de la part des fonds spéculatifs, de sorte que tous les fonds spéculatifs ont été positionnés sur des durées courtes et nous avons entendu dire que de nombreux bureaux devaient réduire leur risque", a déclaré Kaspar Hense, gestionnaire de portefeuille senior chez BlueBay Asset Management.

Les fonds spéculatifs ont ressenti cela "brutalement" sur les marchés japonais, a déclaré M. Hense, où le positionnement des fonds spéculatifs et des CTA a été particulièrement "unilatéral" en prévision de la fin de la politique de contrôle de la courbe des rendements de la Banque du Japon.

Le principal fonds du gestionnaire britannique de fonds spéculatifs macroéconomiques Crispin Odey a enregistré une performance de moins 4,7 % en février et est en baisse de 3 % depuis le début de l'année, selon une note de son fonds spéculatif adressée à ses clients. Le gestionnaire de fonds spéculatif reste toutefois optimiste quant aux conditions du marché.

"Des événements tels que l'effondrement de la SVB, dans la mesure où ils dissuadent la Fed de relever les taux courts, jouent en ma faveur", a déclaré M. Odey dans la note, faisant référence à l'effondrement, la semaine dernière, de la Silicon Valley Bank, un créancier américain.

Selon lui, les taux d'intérêt sont trop élevés pour les actifs financiers, mais pas assez pour tempérer l'inflation.

"Les marchés vont osciller entre la conviction que le cycle de resserrement est terminé et la découverte qu'il vient à peine de commencer. Il s'agit là d'un choix entre deux maux, qui se cache derrière un marché boursier probablement orienté à la baisse", a-t-il déclaré. Le fonds de M. Odey a enregistré un rendement de plus de 150 % en 2022, selon une autre lettre consultée par Reuters.

Très peu de fonds macroéconomiques suivis par la recherche bancaire consultée par Reuters ont publié des chiffres pour le mois de mars.

Le 10 mars, le fonds Graticule Asia Macro était en baisse de 3,7 % pour le mois et le 14 mars, le fonds Fulcrum Diversified Absolute Return était en baisse de 2,6 % pour le mois, selon la recherche. Les sociétés n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'indice SG CTA, qui suit les 20 plus grands gestionnaires de ce type, a baissé de 4 % lundi, soit la plus forte baisse jamais enregistrée en une journée. Calculé depuis 2000 par la Société Générale, l'indice couvre des gestionnaires de CTA tels que AQR Capital Management, Winton Capital Management et Graham Capital Management.

Les analystes de JPMorgan ont déclaré dans une note que les CTA avaient perdu environ 7 % entre le 8 et le 13 mars, en raison de positions courtes sur les contrats à terme d'obligations d'État et sur le yen, ainsi que de positions longues sur les actions.

La chute de la valeur des fonds CTA a été déclenchée par l'extrême volatilité des taux d'intérêt depuis l'effondrement de la Silicon Valley Bank la semaine dernière.

"Les obligations et les actions ont été les plus touchées, bien que toutes les classes d'actifs aient contribué négativement", ont déclaré les analystes d'UBS dans un rapport sur les CTA. "En réaction, les CTA ont considérablement réduit leurs positions longues en actions, vendant pour 25 à 30 milliards de dollars d'actions depuis l'annonce de l'effondrement de la SVB.

Les inquiétudes concernant la stabilité de Credit Suisse ont déclenché mercredi une nouvelle série de rebondissements sur le marché obligataire et envoyé l'indice ICE BofA MOVE de la volatilité des obligations à son plus haut niveau depuis la crise financière de 2008.

"Cela signifie que les conditions financières sont désormais très strictes [...] et que les actions de prix intrajournalières seront également très volatiles", a déclaré Gilbert Wong, responsable de la recherche quantitative pour l'Asie chez Morgan Stanley, dans une note conseillant à ses clients d'être prudents.

Il leur suggère de réduire leurs expositions brutes et nettes et de se préparer à un marché très volatil à court terme.

Les stratégies CTA ont été couronnées de succès l'année dernière. Elles ont prospéré alors que les marchés continuaient à revoir à la hausse les attentes en matière de taux d'intérêt et que le dollar entamait une longue remontée.

L'indice SG CTA a connu sa meilleure année en 2022.

De nombreux CTA s'attendaient à ce que les prévisions de taux continuent à augmenter en raison de la persistance d'une inflation élevée.