Les fonds spéculatifs s'intéressent aux opportunités offertes par les obligations AT1 du Credit Suisse à prix réduit

Dans le cadre de l'accord avec UBS, le régulateur suisse a décidé que les obligations AT1 du Crédit Suisse, d'une valeur notionnelle de 16 milliards de francs suisses (17,35 milliards de dollars), seraient effacées, une décision qui a stupéfié les marchés mondiaux du crédit et mis en colère de nombreux détenteurs de la dette, qui pensaient qu'ils seraient mieux protégés que les actionnaires.

Les obligations AT1, qui peuvent être converties en actions, ont un rang plus élevé que les actions dans la structure du capital d'une banque. Si une banque est en difficulté, les détenteurs d'obligations passent généralement avant les actionnaires pour ce qui est de récupérer leur argent.

Les obligations AT1 émises par d'autres banques européennes ont chuté lundi, le traitement réservé aux détenteurs d'obligations AT1 du Credit Suisse ayant mis en évidence les risques liés à ce type de dette.

Les obligations, qui se négocient actuellement à environ 0,03 centime d'euro, sont devenues une opportunité pour les fonds spéculatifs, qui prennent des paris sur le fait que la fusion UBS/Credit Suisse pourrait ne pas avoir lieu ou que le régulateur suisse pourrait même revenir sur sa décision, ont déclaré six traders et négociateurs.

Robert Southey, courtier chez Southey Capital à Londres, a déclaré que des obligations d'une valeur nominale de plusieurs centaines de millions de dollars avaient été échangées depuis dimanche après-midi, principalement entre de gros investisseurs américains (en référence à la valeur nominale des obligations).

Comme les obligations sont cotées en bourse, les acheteurs opportunistes peuvent les récupérer auprès des fonds et des banques privées qui cherchent à s'en débarrasser, a expliqué M. Southey.

Parmi les acheteurs, on trouve un mélange de fonds spéculatifs et de fonds de dette en souffrance, qui, selon M. Southey, devraient conserver les obligations pendant une longue période avant de les rembourser.

Certains de ces acheteurs ont l'intention de rejoindre des groupes qui intenteront des actions en justice pour améliorer leurs chances d'encaisser les obligations, a déclaré M. Southey. Le cabinet d'avocats Quinn Emanuel discute avec les détenteurs d'AT1 de la possibilité de récupérer une partie de leurs pertes par le biais des tribunaux.

"Nous avons entendu dire que d'autres cabinets d'avocats recevaient de nombreux appels de détenteurs et d'acheteurs potentiels", a-t-il ajouté.

Louis Gargour, directeur des investissements et associé gérant du fonds spéculatif LNG Capital, doté de 550 millions de dollars, a déclaré qu'une action en justice pourrait accroître le butin des investisseurs se jetant sur les AT1 du Credit Suisse, mais qu'il était plus sage de tirer parti de la vente d'obligations similaires émises par d'autres banques.

"L'opération la plus convaincante concerne d'autres grandes institutions européennes indépendantes et bien capitalisées telles que la Deutsche Bank, la Société Générale et Intesa, où vous pouvez obtenir des rendements significatifs à long terme en considérant que les AT1 ne seront pas converties en actions", a déclaré M. Gargour.

Les régulateurs européens, y compris la Banque centrale européenne, ont déclaré lundi qu'ils continueraient à imposer des pertes aux actionnaires avant les détenteurs d'obligations.

(1 dollar = 0,9223 franc suisse)