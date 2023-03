Les grandes banques américaines considèrent que l'exposition au Credit Suisse est gérable -sources

Les sources du secteur se sont exprimées avant que le régulateur financier suisse, la FINMA, et la banque centrale du pays ne déclarent mercredi que la Banque nationale suisse fournirait des liquidités au Credit Suisse "si nécessaire", une première pour une banque mondiale depuis la crise financière. Le Credit Suisse a déclaré dans un communiqué qu'il se félicitait de cette nouvelle.

Les valeurs bancaires ont connu une évolution en dents de scie cette semaine à la suite de l'effondrement de trois créanciers américains, dont la Silicon Valley Bank et la Signature Bank, respectivement deuxième et troisième plus grandes faillites bancaires de l'histoire des États-Unis. Les valeurs bancaires ont chuté lundi après les assurances données par le président américain Joe Biden, avant de remonter mardi, dans l'espoir que le pire de la déroute du marché était passé.

Les actions de Credit Suisse ont plongé de 30,8 % plus tôt dans la journée de mercredi, entraînant une baisse de 7 % de l'indice bancaire européen. Le Trésor américain a déclaré qu'il surveillait la situation au Credit Suisse et qu'il était en contact avec ses homologues internationaux à ce sujet.

Un porte-parole de Credit Suisse s'est refusé à tout commentaire.

Les banquiers s'inquiètent davantage de la contagion ou des effets inattendus des problèmes du créancier suisse qui ne sont pas encore compris, a déclaré une source.

Une grande banque américaine traite toujours avec le Credit Suisse en tant que contrepartie, mais gère soigneusement son exposition, qui est faible, selon une source.

Un gestionnaire d'actifs new-yorkais est en train d'évaluer son risque de contrepartie avec le Credit Suisse, selon une source au fait de la situation.

"Les gens examinent tous leurs livres, les positions ouvertes qu'ils ont avec le Credit Suisse", a déclaré la source.

La Banque centrale européenne (BCE) a contacté les banques sous sa surveillance pour les interroger sur leurs expositions au Credit Suisse, ont déclaré deux sources de supervision à Reuters.

Le directeur général du Credit Suisse, Ulrich Korner, a déclaré mercredi à Channel News Asia : "Nous sommes une banque solide : "Nous sommes une banque forte. Nous sommes une banque mondiale, soumise à la réglementation suisse. Nous remplissons et même dépassons toutes les exigences réglementaires. Notre capital et nos liquidités sont très solides.

