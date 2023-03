Les inquiétudes bancaires donnent le tournis aux marchés américains

D'autres ondes de choc pourraient se produire. Bien que les régulateurs américains et européens aient fermé la Silicon Valley Bank et la Signature Bank et proposé une bouée de sauvetage à Credit Suisse, les investisseurs craignent que le resserrement le plus agressif de la politique monétaire de la Réserve fédérale depuis des décennies ne continue d'élargir les fissures du système financier et d'exposer les entreprises vulnérables.

"De nombreux indicateurs du fonctionnement des marchés de base se sont détériorés à une vitesse inquiétante, mais la situation globale est encore loin du type de tensions observées pendant les pires moments de la crise financière mondiale ou les premiers stades de la pandémie de COVID-19", ont écrit les analystes de Capital Economics, dont Jonas Goltermann, économiste en chef adjoint des marchés, dans un rapport daté de jeudi.

L'incertitude quant à la trajectoire de la politique monétaire de la banque centrale américaine ajoute aux inquiétudes des investisseurs, les paris évoluant rapidement sur la question de savoir si elle continuera à relever les taux ou si elle annoncera une pause lors de sa réunion des 21 et 22 mars.

Voici un aperçu des principales retombées de ces derniers jours sur les marchés :

Les inquiétudes bancaires ont déclenché une volatilité historique sur le marché des bons du Trésor, les opérateurs revenant sur leurs paris de hausse des taux, alors que l'on s'attend de plus en plus à ce que la Fed fasse une pause ou ralentisse ses augmentations de taux pour éviter d'exacerber les tensions dans le système financier.

Les rendements des bons du Trésor à deux ans, qui suivent de près les attentes de la Fed en matière de politique monétaire, ont enregistré lundi leur plus forte baisse en une journée depuis des décennies, tandis que le rendement de référence à 10 ans a perdu quelque 40 points de base en une semaine.

L'indice ICE BofA MOVE, qui mesure la volatilité attendue des bons du Trésor américain, reste proche de son niveau le plus élevé depuis la crise financière mondiale.

(GRAPHIQUE : Volatilité du marché des bons du Trésor -

Les actions des banques américaines ont été mises à mal à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank, la plus grande faillite bancaire depuis la crise financière, et de la Signature Bank, les actions des banques régionales ayant été particulièrement pénalisées. L'indice S&P 500 des banques rebondissait modestement jeudi, après avoir chuté de 15 % en une semaine.

(GRAPHIQUE : Les valeurs bancaires s'effondrent - https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/BANKS/zgpobabnzvd/chart.png)

Les inquiétudes concernant le stress du crédit semblent s'intensifier. L'indice Markit CDX North American Investment Grade, un panier de swaps de défaut de crédit qui sert d'indicateur du risque de crédit, a creusé son plus grand écart depuis la fin de l'année dernière, les investisseurs ayant couvert leurs paris sur une détérioration de la qualité du crédit.

L'indice CDS est encore bien inférieur à ce qu'il était en 2020, lorsque les marchés étaient saisis par la pandémie de coronavirus, et aux niveaux qu'il avait atteints lors de la crise financière il y a 15 ans.

(GRAPHIQUE : Augmentation du stress lié au crédit - https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/CREDIT/klvygqgqrvg/chart.png)

Les marchés reflètent également l'inquiétude que les tensions dans le système bancaire ne rapprochent d'une récession. Les actifs sensibles à l'économie, tels que le pétrole et les actions de petite capitalisation, ont baissé depuis que les problèmes de la Silicon Valley Bank ont fait la une des journaux le 8 mars. L'or, considéré comme une valeur refuge en temps utile, a progressé de plus de 5 % au cours de cette période.

(GRAPHIQUE : Les craintes de récession - https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/COMMODITIES/lgvdkjkxgpo/chart.png)

Les marchés boursiers sont également devenus plus volatils. L'indice de volatilité du marché CBOE a récemment atteint son niveau le plus élevé depuis octobre. Cet indice, connu comme la "jauge de la peur" de Wall street, reste inférieur aux niveaux atteints en 2022. Toutefois, l'indice de référence S&P 500 a baissé d'un peu plus de 1 % depuis que les problèmes de la Silicon Valley sont apparus, et enregistre un gain modeste pour 2023.

(GRAPHIQUE : La volatilité des marchés boursiers américains augmente - https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/VOLATILITY/jnpwyjybapw/chart.png)