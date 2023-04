Les lettres du Credit Suisse et de la SEC témoignent d'un débat de plusieurs mois sur les erreurs de reporting

Le Credit Suisse a déclaré en mars qu'il avait reporté son rapport annuel à la suite d'un "appel tardif" avec l'autorité de régulation, qui avait soulevé des questions sur des états financiers antérieurs.

La correspondance publiée mardi dans la base de données en ligne de la SEC montre que le personnel de l'agence a d'abord posé des questions aux responsables du Credit Suisse en juillet 2022.

Le Credit Suisse et la SEC se sont refusés à tout commentaire.

Les questions portaient sur les changements apportés par le Credit Suisse à la manière dont il comptabilisait une série de flux de trésorerie, y compris les rémunérations fondées sur des actions et les couvertures de change, et sur la nécessité de divulguer les lacunes de contrôle à son comité d'audit ou de les porter à la connaissance des investisseurs.

"La direction estime qu'il est prudent de retarder brièvement la publication de ses comptes afin de comprendre de manière plus approfondie les commentaires reçus", a déclaré Credit Suisse en temps utile, le 9 mars.

Ce retard de dernière minute a inquiété les analystes et a fait chuter les actions du Credit Suisse à un niveau proche de leur plus bas niveau historique. Les allers-retours entre la banque et le régulateur américain se sont prolongés pendant une semaine, alors que le secteur bancaire était en pleine tourmente.

Pas plus tard que le 10 mars, la SEC a demandé à la banque d'expliquer comment elle avait décidé qu'une "faiblesse matérielle au niveau de l'entité n'existait pas" pour ses exercices 2021 et 2022.

Les faiblesses matérielles sont considérées comme les plus graves des défaillances de contrôle. Dans des lettres précédentes adressées à la SEC en août et en novembre, l'ancien directeur financier du Credit Suisse, David Mathers, et son successeur, Dixit Joshi, ont décrit les manquements comme des "déficiences", qui sont considérées comme moins graves.

Dans la lettre du 10 mars adressée à M. Joshi, le personnel de la SEC a reconnu avoir eu des discussions avec la banque les 8 et 10 mars. M. Joshi a répondu le 12 mars, indiquant dans une lettre que la société avait pris note des préoccupations et avait réévalué sa position.

"Nous signalerons que nous avons, et avons eu, une faiblesse matérielle dans le contrôle interne des rapports financiers...", a-t-il déclaré dans la lettre publiée sur la base de données en ligne de la SEC.

Le Credit Suisse a informé ses actionnaires de ces faiblesses dans son rapport annuel le 14 mars, la veille du jour où la Banque nationale suisse lui a accordé une bouée de sauvetage en matière de liquidités.

Cette aide s'est avérée insuffisante et le 19 mars, le rachat de la banque par sa rivale suisse UBS a été annoncé.