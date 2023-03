Les marchés mondiaux sont prêts à s'alléger après le sauvetage du Credit Suisse par UBS

L'euro, la livre sterling et le dollar australien ont tous progressé, signe précurseur d'un rebond de l'appétit pour le risque, selon les données de la plateforme de négociation EBS et de Reuters Dealing. La crypto-monnaie bitcoin a augmenté de plus de 5 %.

UBS achètera la banque suisse rivale Credit Suisse pour 3 milliards de francs suisses (3,23 milliards de dollars) et a accepté d'assumer jusqu'à 5,4 milliards de dollars de pertes alors qu'elle réduit la banque d'investissement de la plus petite banque après une fusion forcée conçue par les autorités suisses.

Dans le cadre d'une réponse mondiale coordonnée, les banques centrales, dont la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque du Japon, ont déclaré qu'elles renforceraient les lignes de swap en dollars, contribuant ainsi à calmer les investisseurs ébranlés par les turbulences dans le secteur bancaire.

La dernière cotation de l'euro était en hausse de 0,2 % à 1,0684 dollar.

"Il s'agit d'une intervention très importante et décisive. Pour autant que les marchés ne flairent pas d'autres problèmes persistants, je pense que cela devrait être plutôt positif", a déclaré Brian Jacobsen, stratège principal en matière d'investissement chez Allspring Global Investments.

"Les gouvernements ont l'intention d'étouffer l'étincelle de la contagion avant que les flammes ne deviennent incontrôlables.

La faillite de deux banques américaines et l'effondrement des actions de Credit Suisse ont provoqué une onde de choc sur les marchés au cours de la semaine écoulée, ravivant les souvenirs de la crise financière de 2008.

Les banques européennes ont chuté de près de 12 % la semaine dernière, soit leur plus forte baisse hebdomadaire depuis un peu plus d'un an, les banques japonaises ont chuté de près de 11 %, soit leur plus forte baisse hebdomadaire depuis les turbulences du marché induites par le COVID de mars 2020, et les actions des banques américaines ont enregistré des pertes à deux chiffres pendant deux semaines d'affilée.

Sans l'intervention suisse de dimanche, le risque d'une aggravation des tensions sur les marchés semblait probable.

Au moins deux grandes banques européennes examinaient des scénarios de contagion dans le secteur bancaire de la région, ont déclaré à Reuters deux cadres supérieurs au fait de ces délibérations, avant l'annonce de l'accord avec le Credit Suisse.

Les banques centrales américaine, britannique et suisse doivent toutes se réunir au cours de la semaine à venir.

DES ENJEUX ÉLEVÉS

Les enjeux sont importants pour les banques centrales et les décideurs politiques qui ont souligné la résilience de leurs secteurs bancaires, mais qui sont également conscients de la nécessité d'endiguer une crise de confiance qui pourrait déstabiliser les marchés financiers.

Même après les nouvelles de dimanche, l'optimisme des analystes était teinté de prudence et d'un certain scepticisme.

"Le statut de la Suisse en tant que centre financier est brisé - le pays sera désormais considéré comme une république bananière financière", a déclaré Octavio Marenzi, directeur général d'Opimas à Vienne.

D'autres ont attiré l'attention sur les pertes que devraient subir les détenteurs d'obligations de second rang du Credit Suisse.

La décision de réduire à zéro la valeur des obligations Additional Tier 1 du Credit Suisse dans le cadre de l'accord est "stupéfiante et difficile à comprendre", a déclaré le détenteur d'obligations Axiom.

"Les actionnaires du CS sont essentiellement éliminés, et certains détenteurs d'obligations (AT1) seront éliminés, mais le fonctionnement de base du système bancaire a été protégé", a déclaré Michael Rosen, directeur des investissements chez Angeles Investments.